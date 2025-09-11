Con exposición pictórica “Renacer Creativo”, reinauguran taller y galería River Arte (10:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de septiembre. La artista plástica, Laura Rivera Palacios, compartió que el próximo 13 de septiembre, a las 6 de la tarde, abrirá un nuevo espacio dentro del taller y galería River Arte, para que los artistas nacionales e internacionales puedan exponer sus obras de manera individual o colectiva, en la ciudad de Huajuapan de León.

“Tenemos el propósito no solo de artistas nacionales sino, también artistas internacionales, ya que tenemos el contacto para que artistas internacionales puedan exhibir en nuestra ciudad y país su obra. Va estar abierto el espacio para este servicio”, sostuvo.

Indicó que por el momento en dicho día se realizará la reinauguración del taller con la exposición pictórica “Renacer Creativo”, en la que participan más de 27 artistas de Huajuapan y Oaxaca capital.

Refirió que con la ampliación de las instalaciones de River Arte, se busca seguir fomentando la enseñanza de las diversas artes por medio de talleres a niños y niñas.

“Es un espacio más que estamos agrandando para el servicio de los artistas, niñez huajuapeña, ya que con este espacio podemos exhibir más obras. Además de más alumnos para los talleres que se siguen impartiendo desde el 2018, actualmente tenemos aproximadamente 25 alumnos de forma permanente en diferentes horarios”, detalló.

Rivera Palacios sostuvo que las obras estarán exhibidas por un mes, al mismo tiempo a la venta, y que en el evento de reinauguración estará amenizado, con música en vivo, por el saxofonista Miguel Rivera.

Reiteró la invitación a la actividad cultural que se realizará el próximo sábado 13 de septiembre, a las 6 de la tarde, en la calle Micaela Galindo, número 21, de la colonia Centro, en Huajuapan de León, Oaxaca.

