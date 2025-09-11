“Ya son seis”: Aumentan los muertos por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de septiembre. La tragedia por la explosión de una pipa de gas ocurrida en la Calzada Ignacio Zaragoza, bajo el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México (CDMX), sigue cobrando vidas.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, confirmó que aumentó a seis el número de personas fallecidas a consecuencia del siniestro.

En entrevista con el medio N+, Urzúa detalló que una de las víctimas que permanecía hospitalizada en el Instituto Nacional de Rehabilitación perdió la vida durante las últimas horas; aunque no dio más detalles, aseguró que otra persona también perdió la vida, sumándose así a las cuatro muertes previamente reportadas.

“En este momento, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México va a ser quien va a estar atendiendo las listas, viendo de qué manera van evolucionando las personas que fueron afectadas. De los 90 afectados, siguen 23 en estado crítico; tenemos ya seis personas que han fallecido”, señaló la funcionaria.

El accidente, ocurrido el miércoles 10 de septiembre, dejó inicialmente un saldo de al menos 90 personas heridas, muchas de ellas con quemaduras de primero, segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo.

Desde el momento de la explosión, los heridos fueron trasladados de emergencia a distintos hospitales de la capital, donde permanecen bajo atención médica especializada.

Las autoridades de la CDMX mantienen un monitoreo constante del estado de salud de las personas lesionadas y han reiterado que se continuará actualizando la lista oficial con los nombres y la condición de cada una de ellas, en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Mientras tanto, continúan en la zona realizando peritajes para determinar las causas exactas del accidente por la explosión de la pipa de gas, considerada una de las emergencias más graves de los últimos años en Iztapalapa.

