Asesinan a balazos a exlíder sindical del ISSSTE en Periférico Sur, Tlalpan (11.15 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. La noche del miércoles se registró un ataque armado sobre Periférico Sur, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, que dejó como saldo la muerte de Luis Miguel Victoria Ranfla, exdirigente sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

El exlíder sindical fue atacado a balazos mientras circulaba en su vehículo por esa vialidad, en un hecho que generó una fuerte movilización policiaca en la zona y afectaciones al tránsito durante varias horas.

Así ocurrió el ataque en Periférico Sur

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió cuando un sujeto que viajaba en motocicleta se acercó al vehículo de la víctima y abrió fuego en su contra mientras transitaba por Periférico Sur, a la altura de la colonia Isidro Fabela.

Tras recibir los disparos, Victoria Ranfla perdió el control del automóvil, el cual terminó invadiendo carriles y se impactó contra el muro de contención en la vialidad.

Durante el incidente, la camioneta también chocó contra otro vehículo particular, en el que viajaba una mujer que resultó lesionada y tuvo que ser trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y servicios de emergencia acudieron al lugar para acordonar la zona, mientras peritos de la Fiscalía capitalina comenzaron con las primeras diligencias para esclarecer el crimen.

Autoridades investigan el móvil del crimen

Hasta el momento, las autoridades de la Ciudad de México mantienen abierta la investigación para esclarecer el ataque y dar con los responsables. Entre las acciones realizadas se encuentra la revisión de cámaras de videovigilancia del sistema C5 para intentar reconstruir la ruta de escape del agresor.

Por ahora no se reportan personas detenidas, mientras que el caso continúa bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

El asesinato de Victoria Ranfla ha generado reacciones en el ámbito sindical y político, donde diversas figuras han lamentado la muerte del exdirigente, recordándolo como un líder que durante años representó a trabajadores del ISSSTE.

