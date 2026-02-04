El 1 de marzo en Santa María Colotepec “El reto del alacrán 2026” (14:30 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Como parte de los festejos por el 312 aniversario de la fundación de Santa María Colotepec, el domingo 1 de marzo a partir de las 6:00 de la mañana, se llevará a cabo la cuarta edición del maratón ciclista MTB denominado “El reto del alacrán”, el cual contempla ahora dos distancias, una de 58 kilómetros y otra recreativa de 24 kilómetros.

La actividad es coordinada por el club ciclista Alacranes, en coordinación con el Ayuntamiento sede, para los ciclistas interesados en formar parte del reto, para la ruta larga se entregarán medallas a los primeros 220 en cruzar la línea de meta, mientras que, a los participantes de la ruta corta, se contemplan medalla para los primeros 30 en cruzar la línea de meta.

El donativo de participación es de $350 pesos en el caso del kit básico, con ese precio hasta el 22 de febrero, mientras que del 23 al 27 de febrero el precio será de $400 pesos. Dicho paquete incluye: medalla, chip, número, colación, primeros auxilios, apoyo vial, barredora e hidratación. En tanto, el kit con jersey, tiene un costo de $550 pesos, hasta el 8 de febrero.

Las categorías de participación en la distancia de 58 kilómetros son las siguientes: juvenil varonil A (13 a 15 años), juvenil varonil B (16 a 18 años), juvenil varonil C (19 a 29 años), máster varonil 30 (30 a 39 años), máster varonil 40 (40 a 49 años), máster varonil 50 (50 a 59 años), máster varonil 60 (más de 60 años), libre varonil, 90 kilogramos, intermedias femenil, libre femenil y principiantes.

Los ciclistas también pueden registrarse en la distancia de 24 kilómetros, en la categoría recreativa varonil y femenil, nueva ruta. Además, se premiará con $1,500 pesos al rey y reina de la montaña (correspondiente al primer hombre y primera mujer en ascender al punto más alto, conocido como el columpio, en el kilómetro 28). Para mayores informes pueden visitar el Facebook de La ruta del alacrán – maratón MTB.

