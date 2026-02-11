Marchan trabajadores sindicalizados del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. Con una marcha que partió desde la fuente de las 8 Regiones trabajadores sindicalizados de la SubSección 7 del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso exigen a las autoridades de la delegación de Bienestar atención a sus demandas.

Los inconformes demandan el suministro de medicamentos e insumos para poder atender a los pacientes que diariamente requieren de atención médica en este nosocomio.

Entre otras peticiones, exigen certeza laboral para el personal regularizado, formalizado y eventuales.

De igual manera, la dotación de insumos y materiales, medicamentos básicos para la atención correcta y oportuna de los pacientes.

