Firman Uipe y Femcco convenio de colaboración para combatir delitos patrimoniales y lavado de activos (20:15 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de agosto. La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Oaxaca (UIPE), representada por el Lic. Jaime Marcial Cruz, Director General, y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca (FEMCCO), representada por su titular, Lic. Karina Reyes Ávila, firmaron un convenio de colaboración para el intercambio de información que permitirá combatir delitos patrimoniales y lavado de activos en la entidad.

El objetivo es establecer las bases y mecanismos para garantizar el intercambio de información y documentación entre ambas instituciones; el cual permitirá desarrollar estrategias conjuntas para la prevención, investigación y combate de delitos relacionados con el lavado de activos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros, que no solo involucran a funcionarios públicos, sino también a empresas y organizaciones, vinculadas con casos de fraude, peculado o malversación de fondos.

Karina Reyes Ávila, Titular de la FEMCCO, subrayó el compromiso de la Fiscalía en la persecución de delitos de corrupción y la colaboración con otras instituciones para lograr este objetivo.

“Este convenio representa un paso significativo en la colaboración entre la UIPE y la Fiscalía, y refuerza el compromiso de ambas instituciones en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero en el Estado de Oaxaca”, subrayó.

Por su parte, Jaime Marcial Cruz, Director General de la UIPE, destacó la importancia de este convenio para fortalecer la cooperación interinstitucional y mejorar la eficiencia en la lucha contra la corrupción.

Destacó que la UIPE colaborará para proveer capacitación continua a los funcionarios encargados de la prevención y combate del lavado de activos para asegurar que estén al tanto de las últimas técnicas y estrategias para generar productos de inteligencia.

