Recibe Facultad de Enfermería en Putla Certificado como Promotora de Salud (20:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 11 de agosto. A dos años de su fundación, la Facultad de Enfermería campus Putla, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (#UABJO), el viernes por la tarde recibió el Certificado como Promotora de Salud, tras cumplir con los 19 criterios que exige la Jurisdicción Sanitaria número 5 en la región Mixteca.

El Coordinador de promoción de la Salud, Gersaín Flores Flores, recordó que el Campus de Putla sigue trabajando de manera coordinada con los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), y que por primera vez recibe la certificación.

Enumeró los objetivos a realizarse por encomienda de los Servicios de Salud de Oaxaca, a través de la Jurisdicción Sanitaria número 5 en la región Mixteca.

“Con esta certificación, primero, que las nuevas generaciones de futuros profesionistas en la licenciatura de enfermería, tengan conocimiento de la importancia de lo que es la promoción, prevención en la Salud, y vincularlos a la Salud pública, ya que ellos participaron de manera activa realizando las diferentes acciones como fueron detecciones en agudeza visual, agudeza auditiva, defectos posturales, vacunación, peso y talla. Con la finalidad de detectar a temprana edad, defectos en la etapa de crecimiento de los infantes”, agregó.

Abundó que el segundo objetivo, es saber la importancia de realizar actividades de campo con una certificación de las viviendas y entornos favorables para la Salud, como panteones y agencias municipales, así como campañas permanentes de eliminación de criaderos del mosco transmisor del dengue, vacunación antirrábica, ferias de la Salud, entre otras.

Flores Flores detalló que el tercer objetivo, es que los futuros profesionistas, desde la universidad, conozcan la importancia de los programas y estrategias que se realizan en cada una de las unidades médicas en el país, especialmente en la región y estado de Oaxaca.

“Que sepan que la promoción a la Salud, son acciones preventivas de primer nivel, que, desde las aulas, sepamos hacer acciones de bajo costo y alto impacto; en bien de la preservación de la Salud de nuestra gente. Población estudiantil, con esta certificación como Escuela Promotora de Salud, que la Jurisdicción Sanitaria número 5, en esta región Mixteca y los Servicios de Salud, pretende de manera anticipada, vincular a estos futuros profesionistas, con las acciones preventivas que realizarán en sus unidades Salud”, recalcó.

Reconoció el trabajo de las autoridades educativas, civiles y alumnos, por haber dado cumplimiento de los criterios, no obstante, que la bandera blanca que recibieron se izada en fechas importantes relacionadas con la Salud.

El también médico veterinario zootecnista recomendó que la placa conmemorativa de la certificación luzca en el muro por donde transitan la mayor parte de los alumnos o en la dirección, con la finalidad de que todos estén enterados de los logros del campus.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir