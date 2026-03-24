A los 85 años, murió Jorge Kahwagi Gastine, fundador del periódico La Crónica (22:43 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de marzo. El empresario Jorge Kahwagi Gastine falleció a los 85 años, este lunes 23 de marzo.

A lo largo de su trayectoria profesional, Kahwagi Gastine fue presidente del periódico La Crónica de Hoy, fundador de Inmobiliaria Layla y dueño de la empresa Cosmocolor, que se dedica a la imprenta de credenciales oficiales como la cédula profesional o las licencias oficiales de conducir en México.

El empresario, abogado de profesión, también tuvo una fuerte presencia en el ámbito deportivo. Representó al Club de Golf Tequisquiapan.

En la academia fungió como miembro de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, además fue integrante de la Barra del Colegio de Abogados de México.

Kahwagi Gastine formó parte de una familia de empresarios y políticos con amplia presencia en México.

También se desempeñó como líder empresarial, al presidir la Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación).

En el terreno académico, Kahwagi Gastine estableció los Premios La Crónica que se convirtieron en referencia para el mundo científico y académico en México.

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