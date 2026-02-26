Mujeres, protagonistas de la transformación de la capital (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de febrero. El Instituto Municipal de la Mujer, en coordinación con la Secretaría de Prosperidad Económica Vecinal del Municipio de Oaxaca de Juárez, emite la convocatoria para participar en la Segunda Edición del Tianguis Violeta, dirigida a mujeres emprendedoras de la capital.

Esta iniciativa se llevará a cabo los días jueves 5, viernes 6 y sábado 7 de marzo, en un horario de 11:00 a 17:00 horas, sobre la calle Lic. Primo Verdad, junto al parque El Llano, como parte de las actividades conmemorativas por el 8 de marzo.

El Tianguis Violeta será un espacio totalmente gratuito, seguro y colaborativo, con perspectiva de género, que busca fortalecer el emprendimiento de las mujeres y dinamizar la economía local.

Las interesadas deberán proporcionar medios de contacto válidos —teléfono y correo electrónico—, ya que por esa vía se les notificará sobre el proceso de selección, lineamientos y requisitos logísticos para su participación.

Para mayores informes, pueden comunicarse vía WhatsApp a los números 951 514 2365 o 951 433 1820. La fecha límite de registro es el domingo 1º de marzo.

