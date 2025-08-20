Bloqueo en Morro Mazatán afecta carretera costera 200; trasfondo político detrás de la protesta (09:45 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 20 de agosto. Desde la tarde de ayer, pobladores del Barrio San Francisco en Morro Mazatán mantienen bloqueada la carretera federal costera 200, en el tramo Salina Cruz – Huatulco, a la altura de su comunidad.

El motivo de la protest a es la inconformidad con una obra pública que está por iniciar en una calle que pasa frente al domicilio del agente municipal. Según los manifestantes, dicha obra solo beneficiaría a un grupo reducido de personas.

No obstante, el conflicto parece tener un trasfondo político, ya que los líderes del bloqueo están vinculados al Partido del Trabajo (PT), mientras que el agente municipal pertenece al partido Morena.

Esta rivalidad política ha escalado al punto de impactar a miles de automovilistas y transportistas que transitan diariamente por esta importante vía que conecta al Istmo de Tehuantepec con la región de la Costa.

Aun cuando se mantiene desde ayer una mesa de diálogo, los manifestantes no han cedido a liberar la carretera.

