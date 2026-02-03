FGEO catea casa para rescatar a dos perritos en situación de abandono (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero.La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio cumplimiento a una orden de cateo por el delito de Crueldad Animal, para ingresar a un domicilio, en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, para rescatar a dos perritos en situación de abandono.

La acción judicial encabezada por la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Unidad de Rescate Animal de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales, se llevó a cabo luego de realizar los trabajos ministeriales tras recibir una denuncia por el abandono de dos perritos.

Los dos animalitos fueron abandonados al interior de un domicilio deshabitado, localizado en la Calle Francisco Villa de la Colonia Reforma Agraria, en Santa Cruz Xoxocotlán.

Luego de ingresar al inmueble, fue posible rescatar a los dos perritos, los cuales presentaban problemas en la salud, así como condiciones de desnutrición, por lo que luego de asegurarlos fueron llevados al veterinario para ponerlos bajo resguardo.

En tanto, las áreas especializadas dan seguimiento a la denuncia por la cual se abrió la carpeta de investigación 2246/FVCE/OAXACA/2026, por el delito de crueldad animal, además de hacerse cargo de las labores para buscar un nuevo hogar para los dos perritos rescatados.

Cabe mencionar, que esta es la primera vez que en Oaxaca se despliega un cateo para rescatar a animales víctimas de violencia, con el objetivo de hacer cumplir lo establecido en el Código Penal vigente en nuestro estado.

La Fiscalía de Oaxaca cuenta con diferentes áreas especializadas en diferentes materias penales para dar atención a las diversas conductas delictivas para garantizar los derechos de las víctimas a tener pleno acceso a la justicia.

