Revelan causa de muerte de Gerardo Taracena, actor de Apocalypto, ¿qué dice el parte médico? (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de febrero. La muerte de Gerardo Taracena, actor recordado por su participación en Apocalypto y Narcos: México, sigue generando reacciones entre colegas y seguidores que lamentan su partida. Con el paso de los días, han comenzado a conocerse datos puntuales sobre lo ocurrido, luego de que personas de su círculo cercano compartieran información sobre sus últimas horas.

El intérprete, de 55 años, dejó una huella importante en la pantalla y en el trato personal con quienes trabajaron a su lado. Mientras continúan las despedidas y los mensajes de afecto, también han salido a la luz detalles médicos que ayudan a entender qué provocó su fallecimiento, ocurrido el sábado 31 de enero.

Gerardo Taracena tenía 55 años y era reconocido por su trabajo en cine y televisión. / Fotos: Redes Sociales

¿De qué murió Gerardo Taracena?

De acuerdo con lo dado a conocer por Enrique Cueva, amigo del actor, el deceso ocurrió a las 3:30 de la tarde. Señaló que Taracena se encontraba con la madre de su hija y con su hija cuando todo sucedió de forma inesperada. Aunque solicitaron apoyo de los servicios de emergencia y al llegar intentaron reanimarlo, ya no presentaba signos vitales.

En medio del dolor, Cueva compartió que apenas 24 horas antes había convivido con él, por lo que la noticia resultó difícil de asimilar para quienes lo conocían de cerca. Además de destacar su trayectoria, subrayó la calidad humana del actor, a quien describió como alguien cercano y valioso en su vida cotidiana.

Según lo revelado por Cueva, la causa oficial del médido legista fue un infarto agudo al miocardio. Así lo expresó al hablar con medios de comunicación:

“El medico legista lo que dijo es que fue un infarto al miocardio y pues nadie esperábamos eso”

El testimonio refleja la sorpresa que causó lo sucedido entre quienes estuvieron cerca del actor en sus últimos días.

¿Qué es un infarto agudo al miocardio?

El infarto agudo de miocardio es una cardiopatía isquémica grave, de acuerdo a la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Se origina cuando la acumulación de placas formadas por colesterol, lípidos y células inflamatorias en las arterias coronarias dificulta el flujo adecuado de sangre hacia el corazón.

Si una de estas placas se rompe de manera súbita, puede generarse un coágulo que obstruye una arteria. Como resultado, las células del músculo cardiaco en la zona afectada mueren debido a la falta de riego sanguíneo. Aunque puede presentarse en cualquier persona, existen mayores riesgos en quienes tienen antecedentes cardiacos o edad avanzada. El actor se encontraba acompañado por familiares cuando ocurrió la emergencia. / Foto: Wikimedia Commons

¿En qué proyectos trabajó Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena desarrolló una carrera multidisciplinaria. Inició su formación en la danza a finales de los años ochenta, disciplina que marcó su presencia escénica y su posterior trabajo actoral. Con el tiempo, consolidó un perfil versátil que le permitió transitar entre géneros y formatos.

En el cine internacional, participó en Apocalypto, dirigida por Mel Gibson, donde interpretó a Middle Eye. También formó parte del elenco de Man on Fire, al lado de Denzel Washington.

En televisión, destacó por su trabajo en series de alto impacto. En Narcos: México dio vida a Pablo Acosta, mientras que en Queen of the South interpretó a César “Batman” Güemes. En el ámbito nacional, participó en Diablero, donde mostró su capacidad para alternar entre fantasía, terror y acción.

Ejecentral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir