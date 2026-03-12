FBI alerta ataque de Irán con drones en territorio de Estados Unidos (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió una advertencia de seguridad nacional sobre las presuntas intenciones de Irán de ejecutar ataques con drones dentro del territorio de los Estados Unidos. Según informes de inteligencia recientemente desclasificados, el gobierno iraní aspira a atacar objetivos específicos en el estado de California, en lo que representa una medida de represalia directa por el actual conflicto bélico y las operaciones militares en el Medio Oriente durante marzo de 2026.

El director de la agencia, Christopher Wray, señaló ante comités gubernamentales que el riesgo de una agresión en suelo estadounidense escaló de manera significativa en las últimas semanas. Los analistas federales identificaron planes específicos para utilizar sistemas aéreos no tripulados (drones) contra infraestructuras estratégicas o centros urbanos.

Esta modalidad de ataque permite a las fuerzas extranjeras ejecutar incursiones con un alto impacto operativo y psicológico sobre la población civil sin necesidad de un despliegue militar convencional.

La alerta subraya que California figura como el foco principal de interés para las células operativas iraníes. Las autoridades locales y federales reforzaron la vigilancia en puertos, instalaciones de energía y zonas densamente pobladas. El FBI considera que la tecnología de los drones utilizados por Irán posee capacidades para evadir ciertos protocolos de detección tradicionales, lo que obliga a una reconfiguración urgente de la defensa aérea interna.

Esta amenaza surge tras las constantes declaraciones de Teherán sobre su voluntad de vengar los bombardeos masivos que Estados Unidos ejecutó sobre sus posiciones militares y centros de mando. Los documentos de inteligencia indican que los planes iraníes buscan desestabilizar la seguridad interior de los Estados Unidos mediante ataques disruptivos.

El gobierno de Irán sostiene que cualquier acción futura resulta una consecuencia lógica de las agresiones recibidas en su propio territorio, manteniendo el estado de guerra en una fase de incertidumbre total.

Las fuerzas de seguridad en todo el país recibieron instrucciones para incrementar el monitoreo de frecuencias de radio y el avistamiento de naves no identificadas. El Departamento de Seguridad Nacional colabora con agencias de policía local para asegurar perímetros en puntos sensibles. Aunque el gobierno pide a la ciudadanía mantener la calma, se solicita el reporte inmediato de cualquier actividad inusual relacionada con dispositivos de vuelo no autorizados.

La coordinación entre el Pentágono y el FBI busca neutralizar posibles nodos logísticos dentro del país que pudieran facilitar el despliegue de estas armas. Mientras la ofensiva en el extranjero continúa, la defensa del territorio nacional se convierte en la prioridad absoluta ante esta nueva fase del conflicto.

Publimetro

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir