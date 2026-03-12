Exhorta Congreso local a sensibilizar a juzgadoras y juzgadores en procedimientos de declaratoria de personas desaparecidas (11:45 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 12 de marzo. El Congreso del Estado aprobó, de Urgente y Obvia Resolución, un exhorto respetuoso a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la persona titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), en coordinación con el Poder Judicial del Estado, a actualizar criterios convencionales de derechos humanos y fortalecer la sensibilización de las y los juzgadores de primera instancia, con el propósito de que el procedimiento de declaratoria de ausencia de personas desaparecidas se realice con respeto hacia las familias y sin dilaciones procesales que generen revictimización.

El Punto de Acuerdo fue promovido por la diputada Irma Pineda Santiago, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), con la finalidad de garantizar un acceso a la justicia más ágil y humanitario para los familiares de personas desaparecidas, así como simplificar los trámites que deben enfrentar al solicitar la declaratoria especial de ausencia.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora señaló que, aunque existe un marco jurídico para este procedimiento, en la práctica persisten obstáculos institucionales que dificultan su aplicación, como procesos burocráticos, requisitos probatorios innecesarios, criterios distintos entre juzgados y falta de coordinación entre autoridades.

Explicó que estas condiciones obligan a las familias a acudir reiteradamente ante diversas instancias y a presentar documentación que ya obra en expedientes oficiales, prolongando procesos que pueden extenderse durante años.

Ante ello, planteó la necesidad de simplificar el procedimiento para solicitar la declaratoria de ausencia, reducir los plazos procesales, reconocer como válidas las constancias emitidas por fiscalías y comisiones de búsqueda, y fortalecer la coordinación entre instituciones, a fin de que las autoridades judiciales gestionen directamente la información requerida y no recaiga esta carga en los familiares de las personas desaparecidas.

