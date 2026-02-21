Un día como hoy… (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de febrero.

Santoral: Damian, Severiano

Día Internacional de la Lengua Materna

Día Internacional del Guía de Turismo

1431 Los ingleses inician el juicio de Juana de Arco.

1795 Nace en Jalapa, Veracruz, Antonio López de Santa Anna, presidente de México en diversos periodos entre 1833 y 1855.

1817 Nace José Zorrilla, poeta y dramaturgo español, autor de “Don Juan Tenorio”.

1821 En Iguala, Guerrero, se proclama el Plan del mismo nombre, que puso fin a la Guerra de Independencia iniciada en 1810.

1848 Se publica en Londres el Manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels.

1861 El Presidente Benito Juárez expulsa al embajador español, Joaquín Pacheco, por interferir en la política de México.

1866 Nace el bacteriólogo alemán August von Wassermann, quien desarrolló la prueba que lleva su nombre para el diagnóstico de la sífilis.

1893 Nace el español, Andrés Segovia, padre de la guitarra clásica moderna.

1903 Nació Anaïs Nin, escritora franco-estadounidense. Nin es una autora que rompió abiertamente con la literatura patriarcal y le dio una voz a la identidad femenina con su escritura osada que se constituyó en un desafío a su época.

1910 Fundación de la Cruz Roja Mexicana.

1926 Nace la actriz mexicana Blanca Estela Pavón.

1927 Nace el francés Hubert Taffin de Givenchy, perteneciente al grupo elite de diseñadores de moda.

1929 Nace el actor, productor, director y guionista mexicano Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, creador de personajes como “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”.

1934 Detención y asesinato del líder guerrillero nicaragüense Augusto César Sandino. Sus acciones y enseñanzas fueron la base ideológica para la fundación, años más tarde, del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

1947 Edwin Land muestra por primera vez una cámara instantánea, la Polaroid Land Camera.

1965 Fue asesinado en Nueva York el activista afroamericano Malcolm X, presidente de la Organización de la Unidad Afroamericana.

1978 Gran hallazgo arqueológico de la escultura de la “Diosa Coyolxauhqui” en México.

1998 Muere el explorador submarino Ramón Bravo, de un paro cardiaco debido a una descarga eléctrica, a los 72 años de edad.

2008 Sale a la venta, en castellano, el último libro de la saga de “Harry Potter”, “Harry Potter y las reliquias de la muerte”, de la escritora J.K. Rowling.

2016 Muere a los 72 años de edad el regiomontano Alberto Rojas “El Caballo”, actor, director, escritor y comediante mexicano de cine y teatro.

