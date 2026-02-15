Con Tequio Vecinal, Avenida Venus recupera imagen y orden urbano (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de febrero. En un esfuerzo conjunto por fortalecer el entorno urbano y fomentar la participación ciudadana, el Municipio de Oaxaca de Juárez realizó un Tequio Vecinal en Avenida Venus, entre Calzada Niños Héroes de Chapultepec y Mártires de Río Blanco.

Durante la jornada se llevaron a cabo acciones de limpieza integral y mejoramiento de la imagen urbana, entre ellas la limpieza del camellón central, barrido general de la avenida, pintura de fachadas, pintura de pasos viales y trabajos de pintura de guarniciones.

Con estas labores, se mejora la seguridad peatonal y vehicular, además de recuperar espacios públicos que son fundamentales para la convivencia diaria de las familias que habitan y transitan por esta zona.

El gobierno municipal refrenda su compromiso de impulsar una ciudad limpia, ordenada y segura, promoviendo la corresponsabilidad social a través de los Tequios Vecinales, donde la participación de vecinas y vecinos es pieza clave para seguir Transformando Juntos la Capital.

