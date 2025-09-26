Emite Protección Civil recomendaciones por lluvias de intensidad variable para la tarde- noche de este viernes (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) emite las siguientes recomendaciones ante la presencia de lluvias y tormentas de intensidad variable para la tarde -noche de este viernes en diferentes regiones de la entidad.

Informa que la mayor inestabilidad atmosférica se tendrá en la Cuenca del Papaloapan, Mixteca, y sierras de Flores Magón y de Juárez; mientras que en la Sierra Sur, Valles Centrales y oriente del Istmo se esperan fuertes aguaceros en periodos cortos asociados con tormentas eléctricas aisladas, alimentadas por el calentamiento y la topografía local.

Toda vez que, en las montañas de la Cuenca del Papaloapan, y las sierras Sur, de Flores Magón y de Juárez, los suelos presentan una saturación alta, aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra en pendientes altas e inundaciones en puntos bajos.

De esta manera se exhorta a la población tener cuidado al transitar por áreas propensas a inundaciones y deslizamiento de tierra, ya que pequeños arroyos o sistemas de drenaje pueden desbordarse al superar la capacidad del drenaje.

Los impactos de las lluvias también podrían influir en las carreteras principales y caminos secundarios, lo que puede provocar interrupción en viajes y mayor duración de trayectos.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

