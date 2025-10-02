ASEA multó con 160 mdp a Grupo Tomza, ligada empresa dueña de pipa que se incendió en CDMX (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) multó con más de 160 millones de pesos a Grupo Tomza, empresa vinculada a la transportadora Silza, dueña de la pipa que explotó en el Puente la Concordia, Iztapalapa.

“Efectivamente, parte de la competencia de la ASEA es realizar inspecciones y eso puede generar multas o inclusive clausuras. A la fecha tenemos en la ASEA 32 expedientes administrativos”, indicó el director de la ASEA, Armando Ocampo Zambrano.

Armando Ocampo Zambrano informó que las inspecciones continúan. Además de las multas, podría haber clausuras si se detectan incumplimientos a las normas de seguridad industrial y ambiental.

El funcionario explicó que los 32 expedientes abiertos en la ASEA contra la compañía corresponden a procedimientos que están en distintas fases.

Las inspecciones se van ejecutando y eso genera multas y clausuras, sería en términos generales lo que hemos venido realizando”, explicó.

Excélsior

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir