Explosión de cilindro en una estación de la empresa Vendo Gas dejó dos personas lesionadas en Juchitán (11:45 h)

Juchitán de Zaragoza, Oax. 5 de febrero. La explosión de un cilindro de gas LP en la estación de carburación Vendo Gas ubicada sobre la Carretera Juchitán- El Espinal dejó esta mañana a dos personas lesionadas.

Todo parece indicar que el siniestro se registró al momento que estaban rellenado de gas el cilindro y éste al parecer tenía una fuga y explotó, dejando a dos lesionados.

Los lesionados fueron atendidos por personal del Heroico cuerpo de bomberos de Juchitán que acudieron a atender la emergencia.

Cabe mencionar que en este sitio muchas personas llegan a rellenar de gas LP su cilindro para su uso doméstico.

