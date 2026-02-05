Explosión de cilindro en una estación de la empresa Vendo Gas dejó dos personas lesionadas en Juchitán (11:45 h)

Juchitán de Zaragoza, Oax. 5 de febrero. La explosión de un cilindro de gas LP en la estación de carburación Vendo Gas ubicada sobre la Carretera Juchitán- El Espinal dejó esta mañana a dos personas lesionadas.
Todo parece indicar que el siniestro se registró al momento que estaban rellenado de gas el cilindro y éste al parecer tenía una fuga y explotó, dejando a dos lesionados.
Los lesionados fueron atendidos por personal del Heroico cuerpo de bomberos de Juchitán que acudieron a atender la emergencia.
Cabe mencionar que en este sitio muchas personas llegan a rellenar de gas LP su cilindro para su uso doméstico.
