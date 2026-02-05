En temporada de frío, Oaxaca de Juárez mantiene activo el albergue nocturno “Abrigo Vecinal” (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. Ante las bajas temperaturas que se registran durante la temporada invernal, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez mantiene activo el albergue nocturno “Abrigo Vecinal”, con el objetivo de brindar protección, abrigo y un espacio seguro a personas en situación de calle.

El albergue opera de las 7:00 de la noche a las 8:00 de la mañana, ofreciendo un refugio temporal digno y seguro, donde vecinas y vecinos que no cuentan con un lugar para dormir pueden pasar la noche resguardados del frío.

La autoridad municipal informó que el ingreso es totalmente voluntario, no se trata de una detención, sino de una acción solidaria enfocada exclusivamente en proteger la integridad y la salud de las personas durante la noche.

En el albergue se brinda espacio para dormir, traslado al refugio y regreso, así como atención básica durante la noche, priorizando el trato humano y el respeto a los derechos de cada persona.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a este esfuerzo solidario. En caso de conocer a alguien que necesite apoyo, se invita a orientarlo o comunicarse al número 951 400 1149.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de velar por el bienestar de quienes más lo necesitan, fortaleciendo la solidaridad y el cuidado colectivo en Oaxaca de Juárez, porque cuidarnos es apoyarnos entre todas y todos.

Foto:Ilustrativa

