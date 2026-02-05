Diagnóstico oportuno y tecnología de IA, aliados contra el cáncer de pulmón y las enfermedades pulmonares (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. Innovación. La Secretaría de Salud de Nuevo León, el Hospital Universitario “Dr. José Eleuterio González” de la UANL y AstraZeneca firmaron un convenio para poner en marcha un programa estatal de tamizaje con tecnología de inteligencia artificial. Esta herramienta permitirá identificar el cáncer de pulmón en etapas tempranas y podría convertirse en un modelo nacional para impulsar un diagnóstico más oportuno y salvar vidas.

El compromiso con la salud pulmonar

AstraZeneca mantiene su compromiso firme con la innovación científica. A través de la investigación, el desarrollo de medicamentos avanzados y la colaboración con instituciones de salud, esta biofarmacéutica busca impulsar la detección temprana y garantizar una atención oportuna y equitativa para quienes enfrentan enfermedades respiratorias en su ambicioso objetivo de erradicar al cáncer como causa de muerte.

Innovación que salva vidas

Prevenir sigue siendo la mejor herramienta para salvar vidas. Cada año, miles de personas son diagnosticadas con cáncer de pulmón en etapas avanzadas, cuando las posibilidades de tratamiento y recuperación son mucho menores. Por ello, impulsar la detección temprana se ha convertido en una prioridad para el sistema de salud mexicano a nivel nacional.

Con esta visión, organismos como Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias o de Cancerología, la Secretaría de Salud de Nuevo León, hospitales universitarios y empresas como AstraZeneca han impulsado convenios de colaboración que prometen transformar la forma en que se diagnostica el cáncer de pulmón en México.

Estos acuerdos tienen como objetivo implementar programas nacionales de tamizaje y la integración de un avanzado software de Inteligencia Artificial (IA) en los procesos de diagnóstico por imagen, con el fin de detectar el cáncer de pulmón en etapas tempranas.

Transformando la detección

El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial, y en México se estima que ocupa la novena posición en incidencia y la tercera en mortalidad, con 8,257 nuevos casos y 7,808 muertes en 2022.

Frente a este panorama, la detección temprana representa una oportunidad vital. La IA aplicada a la salud tiene el potencial de revolucionar la identificación de nódulos pulmonares, los cuales suelen ser los primeros indicios de la enfermedad. Con esta tecnología, los médicos podrán analizar imágenes de forma más rápida y precisa, reduciendo el margen de error y acelerando el proceso de diagnóstico.

“Esta colaboración de la que tenemos datos de éxito con el trabajo ya realizado por el hospital público de alta especialidad, el Hospital Universitario de la UANL, y una empresa innovadora como AstraZeneca representa un hito en la innovación médica a nivel estatal y nacional. En una primera etapa, iniciaremos con el programa estatal de detección del cáncer de pulmón en el Hospital Metropolitano, y estamos seguros de que la incorporación de esta tecnología ayudará a realizar diagnósticos más precisos y oportunos, permitiendo una atención integral y oportuna para todas las neolonesas y todos los neoloneses”, destacó Dra. Alma Rosa Marroquín Escamilla, Secretaria de Salud del Estado de Nuevo León.

Foto Cortesía Astra Zeneca

Más allá del cáncer: EPOC y salud pulmonar integral

En línea con la Resolución WHA78/5 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), adoptada el 27 de mayo de 2025, que promueve y prioriza un enfoque integrado de la salud pulmonar para abordar tanto enfermedades transmisibles como no transmisibles, incluyendo tuberculosis, neumonía, COVID-19, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), asma y cáncer de pulmón. Esta alianza no solo se enfoca en Cáncer de pulmón, sino que también incluye la detección temprana de EPOC, la cual se estima que afecta al 7.8% de la población mexicana según el estudio PLATINO y está directamente relacionada con factores ambientales y el tabaquismo.

Los programas y alianzas para la detección oportuna contemplan campañas de tamizaje para identificar factores de riesgo como:

Consumo de tabaco

Exposición a contaminación ambiental

Exposición ocupacional a carcinógenos

Antecedentes familiares

Estás iniciativas permiten una atención oportuna, reduciendo el impacto del estigma que a menudo retrasa el diagnóstico de estas enfermedades.

Salud pulmonar y medio ambiente: una conexión vital

La calidad del aire tiene un impacto directo en la salud pulmonar. Según la Resolución WHA78/5 de la OMS, la contaminación del aire interior y exterior, con raíces predominantemente socioeconómicas, es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades pulmonares, pensemos por ejemplo el uso de estufas de leña y afecta desproporcionadamente a países en desarrollo.

La exposición a contaminantes ambientales es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de enfermedades respiratorias, y se requiere un compromiso multisectorial para promover la salud pulmonar y prevenir exacerbaciones; en línea con las conversaciones en Brasil durante la COP30. Recuerde siempre consultar a su médico.

Información de utilidad

Consejos de prevención

En el trabajo: Minimiza la exposición a carcinógenos industriales como el asbesto, arsénico, cromo o níquel y usa equipo de protección cuando sea necesario.

Reduce la exposición al gas radón: Este gas natural puede acumularse en edificios y es un factor de riesgo. Medir y controlar sus niveles en el hogar contribuye a la prevención.

Deja de fumar: Abandonar el hábito reduce de forma significativa el riesgo con el paso de los años, incluso en personas que han fumado durante mucho tiempo.

Evita la exposición pasiva al humo del tabaco: También incrementa el riesgo. Mantener espacios libres de humo es esencial para proteger la salud de todos.

Medidas de prevención: La Resolución WHA78/5 de la OMS subraya acciones integrales para reducir factores de riesgo que pueden ser las principales causas de mortalidad por padecimientos pulmonares.

Cifras que alarman

18,605 de defunciones por EPOC se estimaron en México en 2023, con 9,039 en mujeres y 9,565 en hombres; el 91.2% en personas de 65 años o más.

7,808 de defunciones por cáncer de pulmón se estimaron en México en 2022, con 8,257 nuevos casos y una prevalencia a 5 años de 10,566.

Se estiman que: 0.6% de los pacientes son diagnosticados en etapas tempranas (I y II), mientras que 67% se detecta en fase avanzada (estadio IV).

Hospitales donde puedes hacerte este check-up:

INER – Programa DETECAP:

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (CDMX), Calz. de Tlalpan 4502, Belisario Domínguez Secc. 16, Tlalpan.

INCan – Programa Detecto:

Oaxaca: Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso”, Calz. Porfirio Díaz 400. Reforma, 68040 CDMX: Instituto Nacional de Cancerología, Av. San Fernando No. 22, Col. Sección XVI, Tlalpan.Guadalajara: Nuevo Hospital Civil, Salvador Quevedo y Zubieta 750, Independencia Oriente, 44340

Secretaría de Salud de Nuevo León:

Hospital Universitario: Dr. José Eleuterio González – Av. Madero y Av. Gonzalitos, Monterrey

Hospital Metropolitano: Av. Lic. Adolfo López Mateos 4600, Floridos Bosques del Nogalar, 66480 San Nicolás de la Garza

Organizaciones de la sociedad civil enfocadas en cáncer de pulmón y salud pulmonar:Asociación Mexicana de Lucha Contra el Cáncer (AMLCC) www.amlcc.orgcontacto@amlcc.org 5555740393

Respirando con Valor: respirandoconvalor.org pacientes@respirandoconvalor.org56 2642 6554

Fundación de Alba: fundaciondealba.org/es navegacion@fundaciondealba.org 5555366700

Fundación Salvati: salvati.org.mx 5555162011

Recuerde siempre visitar a su médico.

Fuentes: INEGI 2024, GLOBOCAN 2022, Frente Pulmón, Estudio PLATINO

Publimetro/Foto Cortesía Astra Zeneca

