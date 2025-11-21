Exige MULT justicia a cinco años del asesinato de Gabino Ávila en Juxtlahuaca (15:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 21 de noviembre. El coordinador estatal del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Octavio de Jesús Díaz, denunció que continua impune el asesinato de Gabino Ávila Martínez, ocurrido el 20 de noviembre, hace cinco años, en la calle Progreso, entre las vías Lázaro Cárdenas y Zaragoza, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Indicó que se han sentado con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para ver los avances, pero hasta el momento no tiene información oficial de alguna persona detenida por el asesinato de Gabino Ávila, quien era dirigente natural en la Mixteca.

“Y lo ha mencionado en los medios de comunicación que detuvieron aproximadamente hace como un año a un autor material del asesinato, pero la Fiscalía no nos ha hecho saber. Entendemos muy bien la secrecía que tiene que tener cada carpeta de investigación, pero sí nos gustaría informarle a nuestra gente, a nuestra organización”, indicó.

Sostuvo que, a cinco años del asesinato, siguen pidiendo avances en la investigación, y en caso de que se tengan, que el personal de la Fiscalía dé a conocer a los autores materiales e intelectuales.

De Jesús Díaz recordó que desde diciembre de 2022 hasta la fecha asesinaron a 21 personas que pertenecían o simpatizaban, con la organización del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).

“De compañeros y compañeras que hasta el momento no hemos tenido justicia, no hay detenciones, no tenemos información de las investigaciones y seguimos en la impunidad. Muchas personas que han sobrevivido a emboscadas, ataques, han ido a denunciar con nombre y apellido a quienes los han agredido, pero hasta el momento no hemos visto que la Fiscalía haya detenido a algún autor material o intelectual”, recriminó.

Adelantó que el 5 de diciembre realizarán una marcha representativa en la capital del estado, para exigir justicia al Gobierno de México y Gobierno del Estado de Oaxaca, y que no queden impunes los asesinatos de las personas que eran parte de la organización.

Apuntó que como MULT siguen exigiendo la presencia de manera permanente de la Guardia Nacional en la carretera local de Santiago Juxtlahuaca a Concepción Carrizal, pero en específico a la altura del paraje Tres Cruces, porque continúan los asesinatos.

