Municipio de Oaxaca de Juárez invita a regularizar trámites ambientales para fortalecer una ciudad limpia y ordenada (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de noviembre. El Municipio de Oaxaca de Juárez informa a la ciudadanía que cuenta con un punto de atención especializado para la regularización de trámites ambientales, con el objetivo de garantizar que las actividades comerciales y urbanas se desarrollen en cumplimiento de la normatividad vigente y en armonía con el entorno.

En este espacio, ubicado en la 3ª Privada de Puerto Escondido 102-B, Colonia Eliseo Jiménez Ruiz, se brinda orientación y acompañamiento para gestionar licencias de anuncios y letreros, dictámenes ambientales, opiniones técnicas, estudios de ruido permitido y el registro de anuncios publicitarios, además de canalizar otros procedimientos relacionados.

El Gobierno Municipal, encabezado por el presidente Ray Chagoya, reafirma que la regularización ambiental forma parte de una política integral para mantener una ciudad limpia, ordenada y con futuro, donde la colaboración ciudadana es clave para preservar el entorno y mejorar la calidad de vida en la capital.

La administración municipal destaca que cumplir con las disposiciones ambientales implica cuidar la imagen urbana, promover la seguridad y fortalecer una convivencia responsable, por lo que invita a vecinas, vecinos y establecimientos a acercarse a este servicio y mantener sus trámites en regla.

Con esta labor, el Municipio de Oaxaca de Juárez continúa impulsando una cultura de responsabilidad ambiental y un modelo de gestión que prioriza el orden, la legalidad y la protección del patrimonio natural.

