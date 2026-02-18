Con Gobierno de Salomón Jara, Oaxaca impulsa una educación de territorio que pone al centro a la niñez (13:40 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 18 de febrero. Como parte de la Glosa del Tercer Informe del Gobernador Salomón Jara Cruz, el director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez compareció ante el Congreso del Estado, donde afirmó que “nuestra brújula es la niñez oaxaqueña”.

“Hemos ido a más de 450 municipios para escuchar y responder positivamente a las necesidades educativas, somos conscientes de las disparidades que existen en zonas rurales, indígenas y rurales, nuestra responsabilidad primordial es seguir disminuyendo las brechas de rezago que aún existen”, enfatizó.

Por lo que destacó que se tiene que construir una educación en que imperen los valores de la solidaridad, el trabajo colectivo, la empatía, la conservación del medio ambiente y la inclusión.

Ante integrantes de la Comisión Permanente de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Legislatura local, el funcionario señaló que durante el ejercicio 2025, al igual que en los 2 años anteriores de la actual administración estatal, se han atendido de manera directa las necesidades educativas de la gran mayoría de las escuelas y de cada pueblo visitado, dejando atrás la política de permanecer en la oficina.

Tras señalar que Oaxaca apuesta por una educación humanista, crítica, intercultural e incluyente, el director General del IEEPO señaló que en el ciclo escolar 2024-2025 el Sistema Educativo Estatal brindó atención a 802 mil 614 estudiantes en 11 mil 629 escuelas de educación básica y especial en las ocho regiones del estado.

Además, se asignaron 35 nuevas Claves de Centro de Trabajo, beneficiando a mil 778 niñas, niños y adolescentes; y distribuyeron más de 7.1 millones de libros de texto gratuitos en los 570 municipios.

Con la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se atendieron a 146 mil 581 estudiantes de primaria con valoraciones médicas preventivas. En tanto, con “Ver Bien para Aprender Mejor” se realizaron 95 mil 902 estudios optométricos y entregaron más de 15 mil lentes gratuitos.

El Gobierno de Oaxaca fortaleció la profesionalización docente con más de 31 mil personas capacitadas; otorgaron 5 mil 989 estímulos al desempeño y mil 658 títulos a egresados de escuelas normales. Así mismo, se asignaron más de 2 mil plazas docentes y administrativas, priorizando a comunidades rurales e indígenas.

En materia de conectividad e innovación, 333 escuelas accedieron a internet gratuito y 468 telesecundarias fueron interconectadas vía satélite. Mientras que las estrategias de fomento a la lectura beneficiaron a más de 51 mil personas en todo el estado.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir