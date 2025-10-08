¿Cuánto gastó Fernández Noroña por viajar en un avión privado de lujo? Así lo captaron (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. Recientemente, en las redes sociales se difundió el momento en el que Gerardo Fernández Noroña, quien se desempeñó como Presidente de la Cámara de Senadores hasta el pasado mes de agosto, viaja en un avión privado para asistir a sus asambleas en Coahuila, según el Reforma.

El video ha sido filtrado en redes sociales, donde aparece Noroña esperando el abordaje en la autopista. Además, se ha difundido más información sobre la aeronave que utilizó para su viaje.

Los vuelos costosos de Noroña

Según el Reforma, Fernández Noroña viajó en un avión privado de lujo, el cual tiene un valor estimado de viaje de unos 2 mil dólares por hora, utilizado para un viaje Torreón.

La información proporcionada enuncia que el morenista utilizó un Socata TBM850, una aeronave con interiores de lujo que fue utilizado durante 6 horas, por lo que se calcula un costo de alrededor de 14 mil dólares. Cabe destacar que no es la primera vez que Noroña es señalado por sus viajes costosos.

Captan a Noroña usando jet de lujo cuya hora cuesta 2 mil dólares la hora El cómico en desgracia @fernandeznorona fue captado utilizando un jet de lujo para viajar de Torreón, Ciudad Acuña y Piedras Negras, en Coahuila a informes de gobierno el pasado fin de semana. ¿De… pic.twitter.com/WtCST6hOJJ — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) October 8, 2025

El video muestra a Fernández Noroña llegando al Aeropuerto de Piedras Negras, caminando en la pista de aterrizaje con la aeronave a lado. La grabación se difundió en las redes sociales, lo cual reavivó la discusión en torno a la austeridad del partido.

Este acto recordó la carta que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dirigió a la dirigencia y militantes de Morena, con el fin de recordar la unidad y la austeridad necesaria del partido.

“Todos los militantes de Morena deben conducirse con honestidad, humildad y sencillez (…) No es de nuestro Movimiento viajar en aviones o helicópteros privados, o tener como anhelo portar ropa de marca, o tratar mal a las personas, o andar con guardaespaldas y un séquito de camionetas para ir de un lado a otro, o comer en restaurantes caros”, escribió la presidenta.

