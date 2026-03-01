Acta de defunción de ‘El Mencho’: ¿Qué provocó la muerte al líder del CJNG en Tapalpa, Jalisco? (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de marzo. Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, murió por heridas provocadas por armas de fuego en el abdomen y el tórax, de acuerdo con el acta de defunción expedida por el Registro Civil de la Ciudad de México.

El documento fue expedido en la capital del país debido a que fue ahí a donde se decidió trasladar a Nemesio Oseguera después de que falleciera en un helicóptero de las Fuerzas Armadas.

No se conocía el alcance de las heridas provocadas al ‘Mencho’ durante una emboscada con elementos de las Fuerzas Armadas en un bosque en Tapalpa, Jalisco.

En la ‘mañanera’ del 23 de febrero, el general secretario Ricardo Trevilla se limitó a decir que tras el enfrentamiento con soldados, “personal de Sanidad Militar acude al lugar donde estaba ‘El Mencho’ y su círculo de seguridad, sus 2 escoltas heridos. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves”.

¿Cuáles fue la causa oficial de la muerte de ‘El Mencho’?

Información obtenida por el reportero Manuel Espino señala que Nemesio Oseguera falleció por un “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforantes y penetrantes secundarios a heridas producidas por proyectil disparado por arma de fuego”.

El escrito publicado por El Universal también revela la hora oficial de la muerte del ‘Mecho’: 10:30 horas del domingo 22 de febrero.

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes fue entregado a sus familiares el sábado 28 de febrero, quienes presuntamente lo velaron en una sucursal de Funeraria J. García López ubicada en la Colonia Juárez.

Un convoy de carrozas salió de las instalaciones de la FGR, rodeado de una nutrida unidad de soldados que resguardaban el sitio desde la llegada de los restos del líder del CJNG.

Gobierno tiene ubicados a posibles sucesores del ‘Mencho’ en el CJNG

La administración de Claudia Sheinbaum sostuvo que la operación para capturar al ‘Mencho’ se trató de una acción con intercambio de información con Estados Unidos, con respeto a la soberanía.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las autoridades contemplan hasta cuatro posibles sucesores del ‘Mencho’, sin detallar identidades, mientras se mantiene el seguimiento a la reconfiguración del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de su principal líder.

Luego del abatimiento del narcotráficante mexicano, se registraron episodios de violencia y bloqueos en al menos 20 estados, en un contexto en el que el Gobierno insiste en que el país mantiene condiciones para eventos internacionales como el Mundial de 2026 y la agencia Moody’s evaluó riesgos económicos al ser “la seguridad un riesgo social grave” y “una restricción estructural para el crecimiento” al aumentar costos operativos.

Información de EFE/Vía:

