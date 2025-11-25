Edil reporta avance del 60 % en rehabilitación de carretera Mixtepec-Juxtlahuaca (14:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan deLeón, Oax. 25 de noviemnre. El presidente municipal de San Juan Mixtepec, Bernardo Ramírez Bautista, comunicó que a un 60 por ciento se encuentran los trabajos de rehabilitación de la carretera de San Juan Mixtepec a Santiago Juxtlahuaca.

“Afortunadamente en nuestro municipio ya empezamos a trabajar del punto cero, cabecera municipal de San Juan Mixtepec a Juxtlahuaca, que viene siendo 38 kilómetros 500. Hay un avance más o menos del 60 por ciento”, indicó.

Señaló que se están haciendo trabajos de asfalto, del kilómetro cero al 26, es decir pavimentación y mantenimiento de la vía.

Ramírez Bautista refirió que dichos trabajos están avanzados de manera lenta, pero espera que sean concluidos en 15 días.

“Vemos que va un poco retrasado, lo que tiene que ver con el concreto hidráulico, pero en espera de que esta obra sea terminada para el mes de diciembre; ese es el compromiso que hay”, recalcó.

El munícipe agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a nombre de los habitantes de San Juan Mixtepec, por el apoyo para el mejoramiento de la carretera y que ojalá siga cumpliendo la frase “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Recordó que durante su administración municipal se logró realizar otros tres kilómetros del camino artesanal de San Juan Mixtepec a Agua Zarca Cuquila, Tlaxiaco.

