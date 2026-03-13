Denuncian secuestro y desaparición de activista en la Cuenca del Papaloapan (17:;00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 13 de marzo. Organizaciones sociales denunciaron el secuestro y desaparición de un activista luego de que el día de ayer un grupo armado irrumpiera en un domicilio para sustraer a un hombre en la comunidad de Santa María Jacatepec.

Hasta el momento no se sabe del paradero de Jorge Antonio Procopio originario de la comunidad de Vega del Sol tras su secuestro en su casa ubicada en la colonia San Juan del Río de ese municipio chinanteco.

Ante ello, representantes de organizaciones civiles y la Sección XXII, demandaron frente al Palacio de Gobierno la localización y aparición con vida del activista.

Antonio Procopio es ampliamente conocido en la región por la defensa de la tierra, quien también forma parte de la Organización del Consejo Nacional de Pueblos en Lucha y de la Coordinadora Contra la Represión y por la Justicia.

Dijeron que ayer alrededor de las 3 de la tarde en la colonia San Juan del Río de Santa María Zacatepec, hombres armados y encapuchados a bordo de 2 vehículos, cerrados, sin placas se lo llevaron por la fuerza frente a su familia.

Señalaron que el activista junto con su hermano Saúl fueron sometidos, golpeados y encañonados por estos sujetos frente a niños, mujeres y personas de la tercera edad para después llevárselos con rumbo desconocido.

Ante esta situación sus familiares y organizaciones se dieron a la tarea de investigar ante la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno si había alguna acción penal en su contra derivado de los últimos acontecimientos en la zona de Jacatepec.

Aclararon que ninguno de los desaparecidos había participado en las movilizaciones que se realizaron últimamente en Jacatepec, “la única resistencia que han hecho nuestros compañeros es la defensa del territorio y la defensa de las tierras que les pretendían ser despojadas desde hace 2 años”, dijeron.

Manifestaron que desde hace 2 años hicieron la denuncia de que se pretendía despojar las tierras a 8 familias que forman parte de esta colonia de San Juan del Río, “el compañero Jorge es uno de los principales activistas de esta colonia y tememos por su seguridad porque desde ayer a las 3:00 de la tarde hasta el día de hoy no hemos tenido conocimiento ni de su paradero ni de que hubiera algún tipo de detención de acuerdo a los informes que hemos tenido por parte de las autoridades correspondientes”.

Demandaron a las autoridades la presentación con vida de los hermanos Jorge y Saúl Antonio Procopio, además de exigir que se garantice la seguridad y la integridad de su familia y de los integrantes de la organización en la región de la cuenca.

También exigieron que se realicen todos los protocolos de búsqueda y organización necesarios, una mesa de carácter resolutivo respecto a la situación que se está viviendo por parte de los compañeros “porque hasta el momento no hemos tenido conocimiento de ningún protocolo de búsqueda y localización por parte de la Fiscalía General del Estado y de las instancias correspondientes”.

Dijeron que previo a su secuestro, al activista había denunciado que dos hombres de negro lo habían estado grabando.

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