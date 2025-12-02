Estos son los primeros 5 eliminados de los playoffs de la NFL rumbo al Super Bowl LX (21:00 h)

2025/12/01  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. A falta de 5 semanas por disputarse en el calendario de temporada regular 2025 de la NFL, hay equipos que han quedado sin aspiración alguna por avanzar a los anhelados playoffs rumbo al Super Bowl LX que se disputará en el Levi’s Stadium casa de los San Francisco 49ers en California, el próximo domingo 08 de febrero de 2026.

Finalizada la Semana 13, en la Conferencia Americana hay dos equipos eliminadosLas Vegas Raiders y los Tennessee Titans. Mientras que en la Conferencia Nacional, ya son tres los que se quedaron cortos en el sendero rumbo a playoffs: Arizona CardinalsNew Orleans Saints y New York Giants.

Eliminados de la Conferencia Americana

  • 15. Las Vegas Raiders | 2-10
  • 16. Tennessee Titans | 1-11

Eliminados de la Conferencia Nacional

  • 14. Arizona Cardinals | 3-9
  • 15. New Orleans Saints | 2-10
  • 16. New York Giants | 2-10
