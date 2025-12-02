AMLO, peor enemigo de Claudia: Víctor Sánchez Baños (23:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre.

AMLO, peor enemigo de Claudia

· Lidera intrigas en Palacio Nacional

· Convulsionada salida de la sombra

· Exhibe la debilidad del régimen

· Quiere tomar el poder “sentimental”

· Él y sus cómplices, por el control total

· Gertz, encendió luces rojas en Morena

· Marath, cómplice de abusos laborales

· SNAC y Araiza, el silencio millonario

· Nuek, procesador de American Express

· Crecen ventas de Grupo Sahuayo

· PetStar, nueva planta de reciclaje

La verdad triunfa por sí misma, la mentira necesita siempre complicidad.

Epicteto de Frigia (55-135) Filósofo grecolatino.

Desde “la Chingada”, su finca de Palenque, Andrés López dejó claro que su regreso solo ocurriría ante amenazas graves para el país o para la presidenta Claudia Sheinbaum.

El tabasqueño, conocido como el Pejelagarto, un pez que se mueve en aguas dulces con lodo y con un hocico de parecido al de un lagarto, nunca ha dejado el poder.

Armado a lo largo de 6 años, de una estrategia para tomar el control económico, político y constitucional del país, mantiene bajo el terror al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Su partido, Morena, que él cree es de su propiedad, se alió a los más corruptos y ambiciosos, de los ahora sus partidos opositores, como el PRI, PAN, PRD y otros más que desaparecieron del mapa; lo peor de lo peor.

El noviciado de Claudia, no fue de paz y tranquilidad monacal. Fue sometida a severas presiones de los viejos acompañantes de su mentor, AMLO. Desde dentro de Morena, surgieron presiones monumentales para crear un ambiente de impunidad a la corrupción de los políticos en el poder, del anterior sexenio como del actual.

Las filtraciones de actos ilegales de delincuentes organizados llamados legisladores, gobernadores, encargados de gabinete y burócratas con facultades de decisión, levantaron las alertas de quintacolumnistas dentro de las estructuras de Morena. Traidores, pues.

Uno de ellos, fue Alejandro Gertz, quien filtró gran cantidad de información a instancias del gobierno de Estados Unidos, como un “testigo” de alto valor estratégico en México, así como a medios de comunicación en México.

Filtraciones como las del huachicol fiscal, donde se involucró a los hijos de AMLO y a altos funcionarios de Marina, sobrinos del exsecretario Rafael Ojeda, así como los lazos del líder del Senado, Adán López, con el jefe de la mafia de La Barredora, Hernán Bermúdez, su jefe de policía a su paso de la gubernatura de Tabasco, así como otros casos más.

Incluso lo acusan de proporcionar datos a los servicios de inteligencia de EU, de los viajes de Andrés López Beltrán y de altos funcionarios del actual gobierno. La FGR cuenta con datos de los vuelos y listas de pasajeros que sales del país y sus destinos, lo que es compartido con la CIA.

Su desaparición podría haber sido muy “simple”. Pero al sentir pasos en su sombra, Gertz decidió dar el golpe al bolsillo de los López Beltrán, al divulgar los lazos del socio del certamen de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, con bandas criminales mexicanas. Un insólito hecho que poco eco ha tenido en los medios informativos internacionales. Rocha, hoy testigo protegido de la FGR, ya soltó mucha sopa de sus lazos con el gobierno de López Obrador.

Estos son algunos temas que despertaron la preocupación del Pejelagarto. Era el pretexto que esperaba para salir de la madriguera de su quinta “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, para salir en una aparente defensa de “México” y de Claudia.

Esto, demuestra únicamente que el gobierno de Sheinbaum ha sido debilitado por el grupo de AMLO y esa presión se verá reflejada en una caída en los resultados para Morena, de los comicios del 2027.

Perder la mayoría del Congreso federal, da pánico a tabasqueño. Sabe que ello implicaría que él y sus hijos pudieran caer en la cárcel.

Su salida de la madriguera, lo único que quiere demostrar es la debilidad de la presidente (con a); que busca fortalecer sus genízaros debilitados y que el poder lo mantengan por décadas, como lo hace Nicolás Maduro en Venezuela: con sistemáticos fraudes electorales.

PODEROSOS CABALLEROS

SNAC: Alejandro Martínez Araiza se cuelga del debate del aguinaldo sin ISR para posar como defensor del salario, pero su “bandera social” es puro maquillaje; detrás está uno de los expedientes más turbios del sindicalismo: un SNAC heredado, manejado como negocio familiar y hundido en opacidad porque no rinde cuentas a agremiados y gobierno de la 4T. No ha explicado 500 millones de pesos esfumados; la venta ilegítima y a bajo precio, de la sede por 10 millones; ni el destino de 353 millones al año en cuotas que descuenta sin auditoría. A la orden del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para aclarar el desfalco simplemente, lo ignoró y su titular Alfredo Marrufo, guarda sospechoso silencio. Medio año de silencio. Y mientras presume justicia, opera una “plataforma sindical” registrada a su nombre, que funciona como tienda de raya digital: cada trabajador paga por usarla, con descuentos obligatorios, créditos abusivos y servicios que casi nadie recibe. Su repentino protagonismo no es solidaridad: es un intento desesperado de lavar su imagen, desviar la atención y montar una cortina de humo para evitar rendir cuentas. ¿Cómo puede hablar de defender a los trabajadores quien convirtió al SNAC en un negocio personal y en una caja chica que nadie puede auditar? El secretario del Trabajo Marath Bolaño, daña las finanzas de los trabajadores de ese sindicato al no exigir cuentas a Araiza.

NUEK: Bajo el liderazgo de Javier Rey, Nuek, empresa de tecnología de infraestructura de pagos de Minsait (Indra Group), se ha convertido en un procesador certificado para American Express en América Latina. Con esta certificación, Nuek contribuirá a habilitar soluciones de pago con Tarjetas American Express en toda la región. Al combinar un enfoque flexible, adaptable a diferentes modelos de negocio, con una arquitectura nativa en la nube que permite escalabilidad, confiabilidad e integración fluida, procesará transacciones de bancos, fintechs y otras instituciones financieras, que emitan Tarjetas Amex diseñadas según las necesidades de sus clientes. Esta certificación permitirá ampliar la emisión y aceptación de Tarjetas Amex mediante una infraestructura digital sólida, al mismo tiempo que dará soporte a los programas de tarjetas de los emisores asociados a la red en América Latina.

ESTADO POR ESTADO

SINALOA: Grupo Sahuayo, grupo sinaloense dedicado al mayoreo y medio mayoreo de abarrotes, crecerá el próximo año hasta un 7% y alcanzará ventas superiores a los mil millones de dólares. Bajo el liderazgo de Dieter Holtz, en los próximos años logrará crecimientos en un rango de 4% al 7. Durante la crisis sanitaria se tuvieron picos de crecimiento de hasta 20%. Cn un. Sostenido rito de crecimiento, Grupo Sahuayo podría llegar a tener en los próximos años ventas de 2 mil millones de dólares y crecimientos orgánicos entre 4% al 7% en los años por venir. Buenas cuentas a los inversionistas.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ESG): Arca Continental, Coca-Cola México, de Humberto Santos; Grupo Rica, de Manuel Gizado, y otros embotelladores de de la marca refresquera, accionistas de PetStar, de Aleandro Molina, inauguraron la expansión de su planta de reciclaje de PET grado alimenticio, la más grande de México y el mundo, en Toluca, con una inversión de dos mil 626 millones de pesos. La titular de la SEMARNAT, Alicia Bárcena, inauguró el evento.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

