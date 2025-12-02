Rescató Fiscalía perros, patos, cerdos, gallinas y gatos tras denuncia de crueldad animal (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de diciembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realizó las acciones necesarias para atender un reporte sobre varios animales que se encontraban en malas condiciones de salud, derivado de un posible caso de crueldad animal ocurrido en la región del Istmo de Tehuantepec.

En atención a una denuncia ciudadana difundida en redes sociales, la FGEO tomó conocimiento de que varios animales se encontraban sin alimento y con signos de deterioro físico al interior de un domicilio ubicado en el municipio de El Espinal.

Gracias a la intervención de la Vicefiscalía Regional del Istmo y de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), fue posible acudir al inmueble para verificar las condiciones en las que se encontraban los animales.

Tras brindar atención inicial, la Fiscalía de Oaxaca realizó el rescate de perros, patos, cerdos, gallinas y gatos, los cuales fueron canalizados para la certificación de su estado de salud y posterior atención.

Como parte de la estrategia integral de prevención del delito de maltrato animal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca reafirma su compromiso de atender todas las denuncias relacionadas con esta conducta, tipificada en el Código Penal del Estado de Oaxaca.

