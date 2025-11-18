Motociclista pierde la vida tras choque frontal en la carretera Oaxaca–Istmo (21:45 h)

Edwin Meneses

Tehuantepec, Oax. 17 de noviembre. Una tragedia vial se registró esta tarde sobre la carretera Panamericana 190, a la altura del kilómetro 97, cerca de la localidad de Las Margaritas, donde un motociclista perdió la vida tras impactarse de frente contra una camioneta.

De acuerdo con los reportes preliminares, el motociclista habría invadido el carril contrario, lo que provocó el choque de manera inmediata y ocasionó que el conductor perdiera la vida de forma instantánea debido a la fuerza del impacto.

Elementos de emergencia acudieron al lugar para brindar apoyo, mientras que las autoridades correspondientes realizaron el acordonamiento de la zona y llevaron a cabo las diligencias necesarias para esclarecer las causas del accidente.

La víctima fue trasladada al anfiteatro correspondiente, donde se realizarán los procedimientos legales.

Las autoridades hicieron un llamado a extremar precauciones al conducir para evitar más tragedias en esta peligrosa ruta.

