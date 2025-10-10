Un día como hoy 10 de octubre… (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre.

Santoral: Paulino, Samuel

Día Mundial de la Salud Mental

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Día Mundial de las Personas sin Hogar

Dia Mundial de los Jardines Botánicos

(Segundo Viernes)

19 Muere en Dafne, actual Siria, el general romano Cayo Julio César Germánico. Antes de morir acusa a Pisón de haberlo envenenado. Su pérdida sobrecoge a Roma.

1618 En Madrid, España, El Rey Felipe III reproduce la Real Cédula del Rey Felipe II, de 1573, por medio de la cual crea los ejidos, institución que sería implantada en la Nueva España.

1722 Nace en España Fray Rafael José Verger y Suau, Obispo de Linares y constructor del Obispado de Monterrey, Nuevo León.

1813 Nace el compositor italiano Giuseppe Verdi. Famoso por óperas como “La Traviata”, “Aida” y “Otello”.

1824 Toma posesión Guadalupe Victoria, primer presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

1840 Se emite en el Reino Unido el primer sello de correos.

1846 El astrónomo inglés William Lassell descubre Tritón que, con 2.700 km de diámetro, es el satélite más grande de Neptuno.

1897 Felix Hoffman, sintetiza Acido Salicílico del sauce, predecesor de la Aspirina.

1913 El general Victoriano Huerta disuelve la Cámara de Diputados y encarcela a varios de sus miembros.

1914 Inician las sesiones de la Soberana Convención Revolucionaria, en Aguascalientes.

1928 Nace Leyla Gencer, famosa soprano turca conocida cariñosamente como “La Regina” (“The Queen”) o “La Diva Turca”. Es considerada como una de las sopranos más importantes del siglo XX.

1933 Se produce el primer sabotaje aéreo de la historia. Un Boeing 247 de United Airlines es destruido en pleno vuelo, en su ruta de Nueva Jersey a California.

1936 Llega a San Pedro de las Colonias el Gral. Lázaro Cárdenas a principiar el reparto de tierras.

1941 Se estrena la película Fantasía de Walt Disney.

1979 Se lanza al mercado el arcade Pac-Man, de la compañía Namco.

1984 Muere la actriz de cine, teatro y televisión Maricruz Olivier en la Ciudad de México, a causa de un infarto.

1985 Muere en Los Ángeles (EE.UU.) Orson Welles, actor, director, guionista y productor de cine estadounidense. Con la película “Ciudadano Kane” recibió el Óscar al mejor guión.

1994 Muere Emeterio Mantecón Herrera ” Tello Mantecon” el cómico de Monterrey.

1997 Premio Nobel de La Paz a la Campaña Internacional contra las Minas Antipersonas.

2004 Muere el actor y director de cine estadounidense Christopher Reeve, quien da vida a “Superman”.

2005 Muere Gustavo Prado Gutiérrez, integrante del trío mexicano de “Los Tres Diamantes”, grupo que graba más de 200 canciones.

2007 Muere el físico mexicano Juan Manuel Lozano, pionero de esta ciencia en México y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias.

2008 Las bolsas mundiales cierran una semana con caídas superiores a las registradas en las crisis de 1929 y 1987.

2016 Muere el actor de cine, teatro y televisión Gonzalo Vega. Sus más recientes participaciones fueron “La Señora Presidenta” “Nosotros los Nobles” y “Cuna de Lobos”.

