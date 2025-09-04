Este es el estado de salud de John Milton, El Caballero de la Hipnosis, tras ataque en su contra (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de septiembre. El nombre de John Milton se volvió tendencia el pasado 2 de septiembre de 2025 tras darse a conocer que fue “encañonado” en medio de un asalto en Sinaloa. Un grupo de hombres armados lo despojaron de su vehículo cuando circulaba sobre la carretera Culiacán-Eldorado, detonando disparos al suelo y al cielo que lo pusieron en riesgo.

‘El Caballero de la Hipnosis’ viajaba con su esposa, un amigo y dos perritos, mientras se dirigía rumbo a una conferencia de prensa: “Hoy me siento herido en el corazón, agradezco, pero me siento herido en el alma”, declaró el famoso, quien perdió sus maletas con pasaportes, visas, boletos de avión, ropa de trabajo y más objetos de valor.

El incidente se registró cerca de las 5:00 de la tarde, cuando John Milton conducía una camioneta Cadillac blanca modelo 2025 cerca de la sindicatura de Costa Rica, en el municipio de Culiacán: “Me encañonaron, pudiendo haberme despojado de la vida, no lo hicieron. Se tocaron el corazón, pero no se vale… con toda la impotencia pido que me ayuden a recuperar mis cosas”, señaló.

Este es el estado de salud de John Milton tras ser encañonado

John Milton declaró que su estado de salud es estable y nadie salió herido afortunadamente: “No sé perdió la vida de nadie que eso es lo importante”, declaró el experto en hipnosis, luego de grabar un video en su domicilio y publicarlo en sus redes sociales. El famoso agradeció públicamente a las personas que le han mandado mensajes de apoyo y han estado al pendiente de su salud.

“Estoy muy triste y espero seguir trabajando para hacer un mejor mundo… estamos bien, mi señora está tranquila y en paz. Será un momento de recapacitar”, declaró John Milton, negando que está herido de gravedad y desmintiendo rumores de su supuesta muerte. El famoso pidió “oraciones y buenas vibras” para construir un mundo mejor.

“Gracias por estar al pendiente de mí, no me pasó gran cosa… hasta mi perrita está llorando. Agradezco las muestras de cariño, estamos bien, tranquilos y en paz”, concluyó ‘El Caballero de la Hipnosis’, quien hizo un llamado a los asaltantes para devolverle sus cosas. John contó que salió con un “rasguño” que no fue de gravedad: “No me siento herido físicamente, me siento herido del corazón porque todavía creo en la bondad del ser humano”.

