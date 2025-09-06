Esta es la marca de yogurt para beber que contiene bacterias que benefician a tu organismo (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. Es probable que por las mañanas no tengas mucho tiempo para desayunar, ¿cierto? Y lo primero que eliges es un yogurt de tu refrigerador. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuál es la marca de yogurt para beber que sí recomienda, gracias a que contiene bacterias que benefician a tu organismo.

Los resultados fueron arrojados luego de realizar un Estudio de Calidad a los productos denominados como “yogurt para beber”, a cargo del Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, en el que se analizaron a 21 marcas de “yogurt para beber naturales”, “con fresa” y “sabor a fresa”.

Dado que es un producto ampliamente accesible y disponible en cualquier supermercado, elegir el más adecuado para ti y tu alimentación puede ser complicado, especialmente por los ingredientes que lo componen.

¿Qué es el yogurt?

El yogurt bebible es un “producto lácteo ácido obtenido por fermentación de microoganismos específicos de la leche (Streptococcus thermophilus y Lactobacillus delbrueckii subespecie bulgaricus) los cuales deben estar presentes, vivos y activos en el producto terminado (yogurt) en una cantidad mínima de 10 millones de colonias por gramo”, señala la dependencia.

Ambas bacterias transforman la lactosa (azúcar de la leche) en ácido láctico, lo que provoca la coagulación de la leche y le da al yogurt su característico sabor ligeramente ácido.

Los fermentos específicos del yogurt son responsables de su textura, sabor, aroma y beneficios para la salud, como una mejor digestión. Además, pueden incorporarse otros cultivos de microorganismos de los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, con una concentración mínima de un millón por gramo.

De acuerdo con la NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018 el yogurt se clasifica en:

Yogurt natural (no contiene: edulcorantes, azúcares añadidos, frutas, vegetales, cereales , saborizantes y aromatizantes).

Yogurt natural con endulzantes (Solo se mezcla con: azúcares o edulcorantes con el fin de endulzarlo).

Yogurt saborizado (se le adiciona: cualquier tipo de edulcorantes, azúcares añadidos, saborizantes y aromatizantes) .

Yogurt con fruta u otros alimentos (se le adicionan: edulcorantes, azúcares, aromatizantes , saborizantes, frutas o vegetales (en forma de puré, pulpa o jugo), miel, chocolate, cacao, café, cereales, nueces, frutos secos y especias.

Cuál es la marca de yogurt para beber que contiene bacterias que benefician a tu organismo

El estudio fue publicado en la Revista del Consumidor del mes de octubre de 2020, en el que se analizaron 21 marcas de yogurt para beber, por lo que la Profeco evaluó características como proteínas, carbohidratos, grasas y calorías que se presentaron; asimismo como las bacterias benéficas y el contenido de azucares.

Además, se analizaron los datos de las etiquetas de estos productos con el fin de verificar que su información fuera certera y no tendenciosa al consumidor. Esto bajo las siguientes normas mexicanas:

NOM-002-SCFI-2011. Contenido Neto. Tolerancias y Métodos de Verificación.

NOM-051-SCFI/SSA1-2010. Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados- Información comercial y sanitaria.

NOM-181-SCFI/SAGARPA-2018. Yogurt-Denominación, especificaciones fisicoquímicas y microbiológicas, información comercial y métodos de prueba

NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios. Alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición. Especificaciones nutrimentales.

NOM-243-SSA1-2010, Productos y servicios. Leche, fórmula láctea, producto lácteo combinado y derivados lácteos. Disposiciones y especificaciones sanitarias. Métodos de prueba.

De acuerdo con la Profeco, todas las marcas cumplen con las cantidades mínimas de microorganismos beneficios para denominarse yogurt, al igual que el porcentaje mínimo de acidez (característica propia del yogurt) que establece la norma, mínimo 0.5% y del • contenido neto declarado.

En todos los casos la grasa proviene de la leche y ningún producto presentó problemas sanitarios. En cuanto a las marcas que no adicionan almidones se encuentran: Alpura Yogurt bebible deslactosado con fresa, Alpura Yogurt bebible con fresa, Santa Clara Yogurt con fresa para beber y Yoplait doble cero Yogurt para beber natural sin grasa sin azúcares añadidos.

Al igual de que hay varias marcas no adicionan edulcorantes no calóricos, los cuales, son ingredientes que se adicionan para dar dulzor, por ejemplo: acesulfame, aspartame, sucralosa y Stevia. Estas son: Alpura Yogurt bebible con fresa, Alpura Yogurt bebible deslactosado con fresa, Danone Yogurt para beber con fresa, Danone Yogurt para beber. Yogurt natural, Danone Yogurt para beber natural, Lala Yogurt bebible con fresa y Santa Clara Yogurt con fresa para beber.

Y si te preguntas cuál es la marca de yogurt para beber que contiene bacterias que benefician a tu organismo, según el Estudio de Calidad realizado por Profeco se trata de Santa Clara, yogurt con fresa para beber, pues adiciona cultivos alternativos, es decir que, además, de los microorganismos que debe tener para ser un yogurt, adiciona Bifidobacterias en las cantidades requeridas por la norma.

Estas “pueden ayudar a descomponer los alimentos, absorber los nutrientes y combatir los organismos “malos” que pueden causar enfermedades”, señala Medline Plus.

En Directo al Paladar México

–

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir