Colaboradores de Alicia Bárcena sufren accidente automovilístico, hay un muerto (20:00 h)

Pachuca, 5 de septiembre. Elementos del equipo de trabajo de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, sufrió un accidente automovilístico en la carretera México – Pachuca, que dejó una persona fallecida y tres lesionadas.

De acuerdo con reportes preliminares, el equipo de la funcionaria se trasladaba en una camioneta de la Ciudad de México hacia Pachuca, Hidalgo, para atender el 3er informe de Gobierno del mandatario Julio Menchaca.

Sin embargo, una de las camionetas de la comitiva se accidentó a la altura del puente de Tolcayuca.

De acuerdo con un comunicado de la Semarnat, el percance dejó un muerto y tres personas lesionadas, que se encuentran hospitalizadas para recibir atención médica correspondiente.

A través de redes sociales, la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, lamentó el fallecimiento de su colaborador, a quien identificó como Fabián.

“Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al Informe del Gobernador Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México-Pachuca. Fabián, un hombre comprometido con México. Mis condolencias a su familia. QEPD. Vuela alto”, fue el mensaje de Alicia Bárcena a través de su cuenta de X.

