Acción coordinada permite rescate y atención médica de perrito abandonado en Santa Lucía del Camino: Fiscal de Oaxaca (18:30h)

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. Como parte de las acciones permanentes para garantizar la protección y el bienestar animal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales y la Unidad de Rescate Animal, atendió una denuncia ciudadana difundida en redes sociales sobre un caso de maltrato en el municipio de Santa Lucía del Camino.

Derivado del reporte, en el que se señalaba la presencia de un perro en condiciones vulnerables sobre la calle Prolongación de Colón, personal especializado de la Fiscalía de Oaxaca acudió de manera inmediata al lugar en coordinación con el Juzgado Especializado en Combate al Maltrato Animal de ese municipio.

Al arribar al sitio, las autoridades constataron la presencia de un perro de color blanco con manchas cafés, de entre 12 y 15 años de edad, el cual se encontraba en situación de calle y presentaba una lesión presuntamente ocasionada por la agresión de otros caninos.

Tras la valoración inicial, el animal fue asegurado y trasladado para recibir atención médica especializada con un perito veterinario del municipio, con el objetivo de salvaguardar su integridad y proporcionar el tratamiento correspondiente.

Al respecto, el Fiscal General del Estado, Bernardo Rodríguez Alamilla, destacó la importancia del trabajo coordinado entre instancias estatales y municipales. “La coordinación interinstitucional es fundamental para lograr intervenciones oportunas y eficaces. Cuando las autoridades sumamos esfuerzos, garantizamos una mejor protección de los animales y una aplicación firme de la ley”.

La denuncia ciudadanía es prioritaria para la intervención institucional ante cualquier acto de maltrato o crueldad animal, pues la participación social es clave para fortalecer la cultura de respeto y garantizar la aplicación de la ley en defensa de los seres sintientes en la entidad, finalizó el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir