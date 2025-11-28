Es oficial, renuncia Gertz Manero a la FGR, se va de embajador a Alemania (18:10 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. Luego de especulaciones desde esta mañana sobre su posible renuncia a la Fiscalía General de la República (FGR), el aún Fiscal Alejandro Gertz Manero hizo oficial su renuncia al cargo a través de una carta que presentó a la Presidenta de la Mesa Directiva del Senado Laura Itzel Castillo Ramírez.

“Hago de su conocimiento que la Titular del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, me ha propuesto como Embajador de México ante un país amigo, lo cual se está tramitando en este momento”.

“Dicha propuesta me va a permitir la posibilidad de continuar sirviendo a mi país, en una nueva tarea que me honra y que agradezco; ratificando así mi vocación de servicio público de tan larga trayectoria; razón por la cual, a partir de esta fecha y con todos los efectos legales que correspondan, me estoy retirando de mi actual cargo como Fiscal General de la República”.

Gertz Manero, solicitó a la Cámara Alta su renuncia y pidió informar al Pleno su decisión, “Debido a lo anterior y en apego a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a Usted, respetuosamente, tenga a bien informar lo anterior al Pleno del Senado de la República; a efecto de que, si así lo estimara conveniente el Órgano Legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes en la materia”.

Lo anterior, manifestó, “es con la aspiración de obtener la ratificación del nombramiento con el que me ha honrado la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y así poder servir a los intereses de México con compromiso, responsabilidad y en estricta observancia a una política exterior representativa de la pluralidad del Estado Mexicano”.

Hasta el momento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no ha tomado la decisión sobre la persona quien releve a Gertz Manero en el cargo pero se menciona que sea la Consejera Jurídica de la Presidencia Ernestina Godoy Ramos, así lo dio a conocer en su cuenta de X, el periodista Carlos Loret de Mola quien según le confirmó una fuente de primer nivel.

