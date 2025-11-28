Cabildo de Oaxaca de Juárez aprueba en unidad la iniciativa de Ley de Ingresos 2026 (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax., 27 de noviembre. Como resultado del diálogo permanente, la construcción de acuerdos y el trabajo en unidad entre regidoras, regidores y el Presidente Municipal Ray Chagoya, el Honorable Cabildo de Oaxaca de Juárez aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, la iniciativa de Ley de Ingresos 2026.

Este proyecto se elaboró atendiendo los principios constitucionales de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

Tras su aprobación en sesión ordinaria, la iniciativa fue remitida al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca para iniciar su proceso legislativo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal. Una vez validada y publicada en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Ingresos tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026.

La propuesta de Ley de Ingresos 2026 cumple con el objetivo de fortalecer el buen gobierno, garantizar finanzas responsables y contribuir al bienestar de las vecinas y los vecinos de la capital, avanzando hacia una administración ordenada y con visión de futuro.

