“Club Primera Plana” reconoce a Rebeca Romero por sus 50 años de trayectoria periodística (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de noviembre. El Club Primera Plana integrado por reconocidos periodistas del país hicieron un reconocimiento a Rebeca Romero Pérez directora del portal ADNsureste.info por sus 50 años de trayectoria periodística.

Durante el evento de la XXXIII Entrega de Reconocimientos por Trayectoria Periodística, los periodistas reconocieron la labor de la periodista quien desde muy joven se adentró en el mundo del periodismo en su natal Puebla en el entonces diario El Heraldo de México en Puebla, editado por la familia Alarcón y que en Puebla administraba Don Arnaldo Fernández.

Más tarde, continuó su trayectoria ya en la Ciudad de México bajo la tutela del periodista Jacobo Zabludovsky quien estuvo al frente del noticiero “24 Horas”, el programa informativo más importante de México el cual estuvo al aire por más de 27 años en Televisa.

Romero Pérez, en su trayectoria como periodista fue encargada de prensa de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), cuando Ignacio Morales Lechuga fue titular de la dependencia.

De igual manera, fue agregada de prensa en la Embajada Británica en México; Cónsul de México en San Diego, E.U., durante la Administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.

Poblana de nacimiento y oaxaqueña de corazón, en 2006, fundó la Agencia Digital de Noticias del Sureste, ADNsureste.info pionero en periodismo digital en Oaxaca, dando cobertura al Conflicto magisterial de Oaxaca, de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezados por Enrique Rueda Pacheco, quienes pedían mejorar la calidad de las escuelas oaxaqueñas, así como el mantenimiento a las escuelas de las zonas rurales y exigían justicia en el Estado de Oaxaca al gobierno estatal, en plantón en el centro de la ciudad de Oaxaca y que derivó en un violento y fallido desalojo y posterior surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), cuyos líderes fueron encarcelados.

Este día, sus pares encabezados por Virgilio A. Arías Ramírez Corzo e Ivette Estrada Rubio, presidente y secretaria del Club Primera Plana le entregaron una placa de reconocimiento a sus 50 Años de Trayectoria en el Periodismo en el Auditorio Libertador Miguel Hidalgo en la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en la Ciudad de México.

Romero Pérez, estuvo acompañado de su entrañable amigo y político de izquierda Fernando Belauzarán, ¡¡¡Muchas felicidades, querida Boss!!!.

