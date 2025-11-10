Edén Muñoz rinde homenaje a Carlos Manzo, le dedica ‘Ilusión 98’ (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de noviembre. El cantante regional mexicano Edén Muñoz rindió un homenaje a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, y le dedicó el tema ‘Ilusión 98’.

Este fin de semana el artista tuvo su presentación en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México y en medio de su concierto Muñoz hizo una pausa para rendir un homenaje al edil de Uruapan, Michoacán.

Edén Muñoz pidió a sus músicos interpretar un tema muy gustado por Carlos Manzo, “Ilusión 98”.

Los músicos se concentraron al frente del escenario mientras esta canción sonaba, un asistente a este recinto logró captar el momento en video y lo difundió en su cuenta de TikTok, el cual se viralizó en otras redes sociales.

Cabe recordar que a Carlos Manzo le gustaba dicho tema, incluso en algunos videos llegó a bailar con la canción de fondo, siendo una de las últimas melodías que disfrutó previo a que lo asesinaran el pasado sábado 1 de noviembre.

En las redes sociales, los usuarios felicitaron a Edén Muñoz por rendir homenaje al edil de Uruapan e incluso algunos indicaron que “Ilusión 98” podría ser un nuevo “himno de guerra” o de protesta ante lo sucedido.

Tan es así que algunos usuarios dieron propuestas para modificar el tema de la canción, aquí algunas de esas propuestas: “El Son de Manzo”, “El del sombrero”, “Son de Carlos Manzo”.

Además de Edén Muñoz, Ana Gabriel condena asesinato de Carlos Manzo

La cantante Ana Gabriel tomó unos minutos de uno de sus conciertos para lamentar el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

En un video que se viralizó en redes sociales, la intérprete señala que “lo más ruin, o más cruel acaba de suceder con el alcalde de Uruapan. Quiero ofrecer mi más sentido pésame al estado de Michoacán, pero sobre todo, a Uruapan y sus cercanos, a su esposa”.

Es así como Edén Muñoz y Ana Gabriel son los artista que de momento se han pronunciado ante el asesinato del edil Carlos Manzo.

24 Horas

