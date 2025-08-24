El 7 de septiembre la “1ª edición del Short Track XCC Antonio de León” (11:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. Con salida y meta en el portal municipal, el domingo 7 de septiembre a las 9:00 de la mañana se llevará a cabo la primera edición del “Short Track XCC Antonio de León”, el cual tendrá como sede la ciudad de Huajuapan de León y convoca a los mejores riders de la entidad.

Para los ciclistas interesados, la inscripción tiene un costo de $210 pesos, los registros se pueden llevar a cabo en la coordinación de deportes, talentos y espacios deportivos ubicado en Parque Bicentenario o bien en las oficinas del consejo ciudadano, en la calle Dalia #31 en la colonia del Valle.

Al inscribirse adecuadamente, el ciclista tiene derecho al kit de competidor que incluye número de manillar, medalla, primeros auxilios, buff e hidratación. Para mayores informes de la justa, se pueden comunicar al teléfono 56 63 87 44 71. Los organizadores recalcaron, que cada categoría se respetará su premiación con un mínimo de 10 participantes inscritos, además persona que no cuente con casco, no se le permitirá correr, por seguridad propia y de los demás.

La premiación en la categoría libre (18 a 35 años) para el primer lugar es de $3,000 pesos, más rin con llanta Victoria (ya armado), el segundo sitio obtendrá $1,500 pesos, para el tercero $1,000 pesos, el cuarto sitio $700 pesos y el quinto lugar $600 pesos. En la categoría juvenil (17 y menos), el primer sitio recibirá $1,900 pesos, para el segundo lugar $1,500 pesos, el tercero $1,000 pesos, para el cuarto $500 pesos y para la quinta plaza $400 pesos.

En la categoría veteranos (35 y más) el primero en concluir recibirá $1,900 pesos más 1 ánfora, para el segundo $1,500 pesos, para el tercero $1,000 pesos, para el cuarto $500 pesos y para el quinto lugar $400 pesos. Finalmente, en principiantes, el primer lugar recibe $1,200 pesos, el segundo $1,000 pesos, el tercero $800 pesos, el cuarto $700 pesos y el quinto lugar $600 pesos. De igual forma se indicó, que se rifará una bicicleta, unos tenis y un videojuego, la rifa de los presentes será por categoría, siempre y cuando estén debidamente inscritos.

