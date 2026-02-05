Video: Colaboradores limpian los zapatos del presidente de la Corte, Hugo Aguilar (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de febrero. Se viralizaron imágenes en donde dos colaboradores limpian los zapatos en plena vía pública al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz.

El hecho ocurrió la mañana de este jueves 5 de febrero de 2026, previo al 109 Aniversario de la Constitución de 1917, llevado a cabo en el Teatro de la República, Querétaro.

En un primer momento, una mujer se agacha y limpia con una servilleta uno de los zapatos de Aguilar Ortiz. Instantes después un asistente hombre también hace lo mismo pero en el otro zapato.

El presidente de la Suprema Corte aparece en las imágenes con las manos en las bolsas del pantalón, sin inmutarse.

El hecho generó reacciones negativas en redes sociales, en donde usuarios criticaron la “prepotencia” y el abuso de poder” por parte del ministro presidente de la Suprema Corte.

Durante su intervención en el evento realizado en Querétaro, el presidente de la Corte Hugo Aguilar resaltó que la Constitución abraza a los pueblos originarios y afromexicanos, recuperando su vocación democrática, su sentido social y el reconocimiento de la pluriculturalidad.

Además, puntualizó que el Poder Judicial vive ahora una etapa de reconciliación y esperanza, producto de la reforma.

Información de López-Dóriga Digital

