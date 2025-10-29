Cierran el puerto de Salina Cruz por evento de “Norte” (12:50 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 29 de octubre. La Capitanía de Puerto Regional de Salina Cruz, dependiente de la Secretaría de Marina, ordenó el cierre total a la navegación mayor y menor debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por un evento de “Norte” que afecta la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con el oficio número 834 emitido este 29 de octubre de 2025, el puerto permanecerá cerrado a partir de las 11:00 horas, luego de registrarse vientos con rachas de hasta 40 nudos (aproximadamente 74 km/h), oleaje de entre 3 y 5 pies, y un semáforo meteorológico en color rojo.

La autoridad marítima informó que la medida se aplica como medida preventiva para garantizar la seguridad de embarcaciones pesqueras, turísticas y comerciales, así como de las tripulaciones que operan en la zona. Asimismo, exhortó a extremar precauciones y mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

El fenómeno de “Norte” continuará generando fuertes vientos y oleaje elevado en el litoral del Golfo de Tehuantepec durante las próximas horas. La Capitanía de Puerto anunció que el reinicio de actividades marítimas dependerá de la mejora en las condiciones climatológicas y de la evaluación del pronóstico por parte de la Secretaría de Marina.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir