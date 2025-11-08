Encuentran a hombre sin vida a un costado de la carretera hacia El Espinal (13:30 h)

Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 8 de noviembre. La mañana de este sábado fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida a un costado de la carretera que comunica a Juchitán con El Espinal, a la altura del conocido canal 33.

Automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso a las autoridades, tras percatarse de la presencia de una persona tirada junto al camino. Al arribar los elementos policiacos, confirmaron que el cuerpo presentaba varios impactos de arma de fuego.

El área fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y el inicio de las investigaciones.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida, mientras las autoridades tratan de esclarecer este nuevo hecho violento que vuelve a sacudir a la región del Istmo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir