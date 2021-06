Encabezará Javier Villacaña un gobierno digno, de puertas abiertas y sin restricciones para atender a los oaxaqueños (10:35 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 1 de junio. El candidato a la presidencia municipal de la ciudad de Oaxaca, de la alianza “Va por Oaxaca”, Javier Villacaña Jiménez, informó que terminó de firmar los compromisos que hizo con asociaciones, organizaciones y representantes de la sociedad civil.

En conferencia de prensa, aseguró que de llegar a la presidencia municipal, encabezará un gobierno digno, de puertas abiertas, y sin restricciones para atender a todos los oaxaqueños.

“No será un gobierno soberbio porque así no se puede trabajar, actualmente hay quejas de diversos sectores que no sólo no tuvieron respuestas del actual gobierno municipal sino que no fueron atendidos”, lamentó.

Resaltó que la ciudadanía debe tener la posibilidad de tener contacto con su presidente municipal.

El priísta, manifestó que las encuestas lo favorecen, incluso, su más cercano contrincante reconoció que mando hacer una encuesta que publicó.

El también candidato de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), comentó que terminará sus actividades con reuniones y algunos recorridos, además de acudir a varios medios de comunicación para analizar su campaña y dejar en claro porque va a ganar.

“Lo más importante es dar respuestas a la sociedad, atender los problemas, dar soluciones y escuchar las opiniones”, finalizó.

