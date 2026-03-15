Encabeza Salomón Jara celebración por los 100 años de fundación de la Escuela Primaria Benito Juárez (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de marzo. En el marco de la conmemoración de los 100 años de fundación de la Escuela Primaria Benito Juárez, el Gobernador Salomón Jara Cruz encabezó la inauguración del festival de atletismo infantil, juvenil y libre “Corriendo por el Centenario”, el cual se desarrolló este día en la capital del estado.

Ante la presencia de las y los estudiantes, docentes, madres y padres de familia, así como de público en general, el Mandatario estatal destacó que esta institución ha sido testigo de la formación de muchas generaciones de niñas y niños, quienes han construido en sus aulas una historia llena de aprendizaje, convivencia y desarrollo social.

“Aquí se guarda mucha historia y muchos recuerdos bonitos, esta es una celebración única, no todos los días una institución educativa celebra 100 años de fundación, resaltó”.

Por su parte, el director general, Enrique Cerero Gudiño, informó que dentro de la programación se realizarán diversas actividades culturales, recreativas y deportivas, orientadas a fortalecer las habilidades de las y los alumnos y así fomentar su sano desarrollo.

Al finalizar, el titular del Poder Ejecutivo junto a autoridades deportivas y educativas realizaron la entrega de las premiaciones a los tres primeros lugares de cada categoría participante.

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