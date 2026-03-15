Hallan a persona sin vida dentro de domicilio en Juchitán (10:00 h)

2026/03/15  De Redacción ADN
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Edwin Meneses

Juchitán de Zaragoza, Oax. 15 de marzo. Una persona fue localizada sin vida al interior de un domicilio particular en la calle Morelos, entre Circuito y Reforma, en la Segunda Sección de Juchitán de Zaragoza, lo que generó movilización de vecinos y autoridades en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron habitantes del lugar quienes alertaron a las autoridades tras notar que una persona se encontraba tirada dentro del inmueble y aparentemente ya no contaba con signos vitales.

Testimonios de vecinos señalan que, a simple vista, el cuerpo presentaría golpes en distintas partes; sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas exactas del fallecimiento.

Se espera el arribo de peritos y elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para realizar las diligencias correspondientes, iniciar las investigaciones y esclarecer qué ocurrió en este lamentable hecho.

Justicia Principal Regiones









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