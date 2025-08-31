En una semana, plagia “SHEIN” dos blusas oaxaqueñas, Gobierno exige disculpa pública y resarcimiento del daño (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. En tan solo una semana la empresa internacional “SHEIN” puso al mercado dos prendas típicas de Oaxaca, la primera una blusa con el bordado característico del Istmo de Tehuantepec, y otra blusa tradicional de San Antonino Castillo Velasco, lo que constituye un claro agravio contra los artesanos oaxaqueños ya que no se contó con su consentimiento.

Y es que luego del señalamiento del plagio de la primera blusa, la empresa retiró la prenda de su plataforma digital, y solo emitió un comunicado en un medio de comunicación, afirmando el supuesto “respeto por las artesanas y los artesanos oaxaqueños, así como, compromisos internos para evitar infracciones”, estas acciones no reparan el daño ocasionado a los pueblos originarios de la entidad.

Ante ello, el Gobierno del Estado de Oaxaca y la Secretaría de la Culturas, expresaron su rechazo contundente ante la respuesta emitida por el portavoz de la empresa “SHEIN”, en un medio de comunicación y no hacia los artesanos y a los oaxaqueños.

A través de un comunicado, la Seculta, señala que estas acciones no reparan el daño ocasionado a los pueblos originarios de nuestro Estado.

“Este agravio no es un error comercial, sino una manifestación de la apropiación cultural sistemática por parte de algunas empresas de carácter multinacional y nacionales, que explotan el patrimonio cultural de pueblos originarios para generar ganancias millonarias, mientras socava economías locales y desvirtúa el trabajo artesanal”.

Manifiesta que los bordados de los pueblos originarios no son simples diseños reproducibles en masa, “son expresiones vivas de herencia e identidad colectiva, que sostienen familias enteras y economías comunitarias”.

La dependencia subrayó que cada pieza artesanal que es elaborada en semanas o meses de trabajo, “representa la historia, que encarna el espíritu de resistencia comunitaria y la creatividad irrepetible de las artesanas y los artesanos, contrastado con productos contaminantes, frívolos y desechables que desvalorizan su labor”.

Por ello, exigen una disculpa pública y respetuosa y verdadera, además de un diálogo directo con el Gobierno Estatal, los artesanos y las comunidades del Istmo de Tehuantepec y de San Antonino Castillo Velasco para acordar mecanismos de resarcimiento económico y cultural.

“El comunicado de “SHEIN”, dirigida a un medio de información y no al Gobierno Oaxaqueño ni a las comunidades afectadas, carece de ser una disculpa pública honesta y transparente. No basta con promesas internas; exigimos una disculpa pública inmediata y verdadera, un diálogo directo con el Gobierno Estatal y las comunidades afectadas, esto incluyendo compromisos vinculantes para no repetir plagios”.

“No permitiremos que empresas dedicadas al extractivismo cultural lucren con nuestras cosmovisiones y valores estéticos sin consecuencias”, recalcó la dependencia.

