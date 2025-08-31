Los nuevos 9 rostros de la SCJN: ¿Quién es quién en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? (2:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de agosto. El Poder Judicial en México está a unas horas de vivir un cambio histórico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está lista para la llegada de los nuevos ministros que tendrán en sus manos el rumbo de una nueva era en el sistema judicial.

Por primera vez en la historia, los representantes del Máximo Tribunal no fueron elegidos por el presidente o el Senado, sino por el voto ciudadano en las elecciones judiciales del pasado 1 de junio, marcando un hito en este proceso.

Los ministros electos entrarán en funciones este lunes 1 de septiembre. Aunque muchos celebran este paso como una victoria democrática, también hay quienes advierten sobre el riesgo de que la Suprema Corte pueda perder su independencia.

Si aún no los conoces, aquí te compartimos los perfiles de los nuevos ministros de la Corte.

Cambio en la SCJN: ¿Quiénes son los nuevos ministros de la Corte?

A partir de este 1 de septiembre, cinco mujeres y cuatro hombres toman las riendas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Estos son los perfiles de los nuevos ministros, aunque hay algunos que repetirán en el encargo.

Hugo Aguilar Ortiz, el nuevo presidente de la SCJN

El abogado mixteco originario de San Agustín Tlacotepec, Oaxaca, será el nuevo presidente de la SCJN tras obtener la mayor cantidad de votos en la elección judicial. Tiene formación en Derecho y una Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

Hugo Aguilar Ortiz, quien defendió el uso de acordeones en la elección judicial, es conocido por ser un activista en defensa de los derechos de los pueblos indígenas e incluso fue consultor para la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En declaraciones recientes, adelantó que durante su gestión revisará y modificará el presupuesto del 2026 para ajustar a la baja los salarios de la Suprema Corte y prometió “mano dura” y ser aliado del SAT en casos relacionados con pago de impuestos.

Originario de Oaxaca, el nuevo presidente de la Corte promete reducir salarios y combatir la evasión fiscal. (Mario Jasso)

Lenia Batres Guadarrama, la ‘ministra del pueblo’

Lenia Batres Guadarrama, hermana del ex Jefe de Gobierno de la CDMX y actual director del ISSTE, Martí Batres, es la última en ser designada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Batres se graduó en Derecho por la Universidad Humanitas, y tiene maestrías en Derecho Penal, Estudios de la Ciudad y Gestión Pública. Al igual que sus hermanos, tiene una larga trayectoria con la izquierda política e incluso fue asesora de López Obrador entre 2002 y 2004, cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

La llamada ‘ministra del pueblo’ militó en el Partido Socialista Unificado de México y en el extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD). Recientemente, criticó la aprobación de un presupuesto de lujo para alimentos de los próximos ministros (ella incluida), además de protagonizar algunos roces con la ministra presidenta saliente, Norma Piña.

Lenia Batres, la ‘ministra del pueblo’, es una de las figuras más visibles de la 4T dentro de la Corte. (Mario Jasso)

Sara Irene Herrerías Guerra, la fiscal de derechos humanos

Sara Irene Herrerías Guerra, quien era titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) de la FGR, fue electa ministra con más de 3.2 millones de votos. Su trayectoria también incluye cargos en la CNDH y en la extinta PGR.

Es egresada de la licenciatura en Derecho por la UNAM, donde también curso una maestría, y es maestra en Criminología. También tiene un Doctorado en Ciencias Penales y Política Penal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Sobre el incendio en un centro de detención de migrantes de Ciudad Juárez, en marzo de 2023, donde 40 personas migrantes fallecieron y otras 26 resultaron heridas, Herrerías apuntó negligencia por personal del Instituto Nacional de Migración (INM).

Exfiscal de derechos humanos, Sara Herrerías fue elegida ministra tras una larga trayectoria en justicia penal. (Moisés Pablo Nava)

Yasmín Esquivel Mossa, la ministra de la transformación

Yasmín Esquivel Mossa, quien llegó a la Corte en 2019 propuesta por el expresidente López Obrador, fue reelegida con más de 5.3 millones de votos. Desde entonces, se ha mantenido como una voz influyente en la SCJN.

Es licenciada en Derecho por la UNAM y cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Anáhuac, así como un doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Su trayectoria abarca más de 38 años en el servicio público, destacándose en el ámbito jurisdiccional durante los últimos 23 años.

Como parte de su trayectoria, destaca el tiempo que fungió como presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte. También ha sido representante ante el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación.

Reelegida con más de cinco millones de votos, Yasmín Esquivel ha sido una voz activa en la transformación judicial. (Daniel Augusto)

Loretta Ortiz Ahlf, de consejera jurídica a ministra

Loretta Ortiz Ahlf, ministra desde 2021, logró más de 5 millones de votos en su reelección. Antes de llegar a la Suprema Corte, fue consejera de la Judicatura Federal, cargo que desempeñó hasta el 19 de noviembre de ese mismo año.

Es egresada de la Escuela Libre de Derecho, con un maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España.

También ha sido directora y docente del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, y ha impartido cátedra en la Universidad Panamericana, en el Instituto Matías Romero y en la Escuela Libre de Derecho.

Loretta Ortiz fue reelegida como ministra con más de 5 millones de votos tras una reconocida carrera judicial. (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

María Estela Ríos González, la abogada laboralista

María Estela Ríos González, quien logró más de 4.7 millones de votos en las pasadas elecciones judiciales, es abogada especializada en derecho laboral y funcionaria con una amplia trayectoria en el Gobierno, cercana a Andrés Manuel López Obrador.

Entre 2000 y 2006, durante la gestión de AMLO como Jefe de Gobierno, Ríos González ocupó el cargo de consejera jurídica y de servicios legales del Distrito Federal. Posteriormente, en 2021, de nueva cuenta fue nombrada como consejera jurídica de la Presidencia tras la renuncia de Julio Scherer Ibarra.

Es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde también cursó una maestría en Ciencias Políticas y Sociales. En 2016, obtuvo el grado de doctorado en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant.

Consejera jurídica cercana a AMLO, Ríos González es reconocida por su experiencia en derecho laboral. (Andrea Murcia Monsivais)

Giovanni Azael Figueroa Mejía, el académico sin experiencia judicial

Pese a no tener experiencia como juez, Giovanni Azel Figueroa Mejía será ministro de la SCJN tras obtener 3.6 millones de votos.

Nacido en Tepic, Nayarit, donde cursó sus estudios en Derecho, Figueroa Mejía inició su carrera como secretario de acuerdos adscrito a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de ese estado.

Fue docente en la Universidad Autónoma de Nayarit y en 2011 fue nombrado director de la Escuela Judicial del Poder Judicial de Nayarit. Posteriormente, en 2014 se convirtió en asesor adscrito en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin experiencia como juez, Figueroa Mejía fue electo ministro con más de 3 millones de votos. (Galo Cañas Rodríguez)

Arístides Rodrigo Guerrero, el excomisionado de transparencia

El ministro electo “más preparado que un chicharrón” (como se describió él en su campaña) obtuvo 3.5 millones de votos en la elección judicial. Tiene doctorado, maestría y especialidad en Derecho Constitucional, todos con menciones honoríficas en la UNAM.

En el ámbito jurídico ha trabajado como director de la Unidad de Estadística y Jurisprudencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, mientras que en la función pública fue subdirector de Análisis Normativo de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación.

En 2018, fue nombrado comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

Apenas el pasado 22 de agosto, Arístides Guerrero tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un accidente de auto en la avenida Río Churubusco.

Excomisionado de transparencia, Arístides Guerrero llega a la Corte con una sólida formación en derecho constitucional. (IG/aristidesrodrigo)

Irving Espinosa Betanzo, el magistrado con enfoque administrativo

Irving Espinosa Betanzo, quien obtuvo 3.6 millones de votos, era magistrado anticorrupción en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y se ha especializado en la gestión pública.

Cuenta con la licenciatura y maestría en Derecho por la UNAM, así como una especialidad en gestión pública y un doctorado en administración pública en proceso.

A lo largo de su trayectoria, ha ocupado cargos en el gobierno capitalino y en el Congreso local, pasando por la Consejería Jurídica del entonces Distrito Federal hasta la Asamblea Legislativa. De 2015 a 2018 fue asesor en la Secretaría de la Mesa Directiva del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, a cargo de Ernestina Godoy Ramos.

Magistrado anticorrupción, Irving Espinosa es experto en derecho administrativo y gestión pública. (X/@IrvingEspinosa_) El Financiero

